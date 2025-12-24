Βελτιωμένη η κατάσταση στις εθνικές οδούς: Τα μπλόκα που άνοιξαν - Πώς διεξάγεται η κυκλοφορία

Πολύ καλύτερη εικόνα παρουσιάζει η κίνηση στις εθνικές οδούς της χώρας, ενώ οι αγρότες προχώρησαν σε αναδιάταξη των τρακτέρ στα περισσότερα μπλόκα, παραχορώντας λωρίδες για την κίνηση των οχημάτων.

Οι αγρότες με ανακοινώσεις της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων έκαναν γνωστό ότι επιτρέπουν τη διέλευση στις γιορτές, επιρρίπτοντας ωστόσο ευθύνες στην κυβέρνηση και την τροχαία για την κατάσταση και τις ουρές χιλιομέτρων που παρατηρήθηκαν χθες.

Μπλόκα στη Βοιωτία: Άρχισε η αποσυμφόρηση από Ριτσώνα μέχρι Θήβα - Καθυστερήσεις στο Κάστρο

Σημαντικά βελτιωμένη είναι τα τελευταία λεπτά η εικόνα της κυκλοφορίας στο ρεύμα ανόδου από την Αθήνα προς τη Στερεά Ελλάδα, καθώς άνοιξε και δεύτερη λωρίδα κυκλοφορίας στο μπλόκο των αγροτών στη Θήβα.

Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία που παραθέτει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η κυκλοφορία από την Αθήνα έως τη Θήβα διεξάγεται πλέον με σαφώς καλύτερη ροή σε σχέση με νωρίτερα, γεγονός που έχει περιορίσει αισθητά την ανάσχεση που παρατηρούνταν στο συγκεκριμένο σημείο.

Τα οχήματα κινούνται με μεγαλύτερες ταχύτητες και, προς το παρόν, δεν σχηματίζονται ουρές χιλιομέτρων, όπως είχε συμβεί τις προηγούμενες ώρες.

Η παρέμβαση αυτή αποσυμπίεσε έναν από τους πιο επιβαρυμένους κόμβους της διαδρομής, επιτρέποντας την ομαλότερη διέλευση των ΙΧ και των λεωφορείων μέσα από το μπλόκο των τρακτέρ, υπό τη συνεχή επιτήρηση της τροχαίας.

Ωστόσο, διαφορετική παραμένει η εικόνα στην περιοχή του Κάστρου Βοιωτίας. Εκεί η διέλευση των οχημάτων συνεχίζεται με περιορισμούς, με αποτέλεσμα να καταγράφεται ανάσχεση της κυκλοφορίας και καθυστέρηση που φτάνει περίπου τα 20 λεπτά για μια διαδρομή μήκους πέντε χιλιομέτρων.

Οι οδηγοί κινούνται με χαμηλές ταχύτητες, ακολουθώντας τις οδηγίες των αστυνομικών δυνάμεων που βρίσκονται στο σημείο.

Η κυκλοφορία των οχημάτων στη Δυτική Ελλάδα

Παράλληλα, σε τμήματα των αυτοκινητοδρόμων, Αντιρρίου-Ιωαννίνων, στην Αιτωλοακαρνανία και Κορίνθου-Πατρών-Πύργου στην Αχαΐα, γίνεται εκτροπή της κίνησης των αυτοκινήτων, λόγω των μπλόκων που έχουν στηθεί από αγρότες και κτηνοτρόφους.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, στην Αιτωλοακαρνανία, αγρότες και κτηνοτρόφοι έχουν στήσει μπλόκο επί 19 συνεχόμενες ημέρες στον αυτοκινητόδρομο Αντιρρίου-Ιωαννίνων, στο ύψος όπου βρίσκονται τα διόδια του Αγγελοκάστρου, κοντά στο Αγρίνιο.

Όμως, από χθες Τρίτη, αγρότες και κτηνοτρόφοι έχουν σταθμεύσει τα τρακτέρ και τα αγροτικά οχήματα στην άκρη του οδοστρώματος, ελευθερώνοντας δύο λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση, ενώ έχουν σηκώσει και τις μπάρες των διοδίων, με σκοπό, όπως υποστηρίζουν οι εκπρόσωποί τους, να διευκολυνθεί η κίνηση των εκδρομέων της εορταστικής περιόδου.

Από την πλευρά της η αστυνομία, με δεδομένο ότι τα αγροτικά οχήματα παραμένουν στον αυτοκινητόδρομο, εκτρέπει, για λόγους ασφαλείας, την κίνηση των αυτοκινήτων στην παλαιά εθνική οδό Αντιρρίου-Ιωαννίνων, μέσω των κόμβων του Χαλικίου και του Κουβαρά, γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα να καταγράφεται αυξημένη κυκλοφοριακή κίνηση.

Στην Αχαΐα, αγρότες και κτηνοτρόφοι παραμένουν για 17η συνεχόμενη ημέρα στον κόμβο της Εγλυκάδας, στην μεγάλη περιμετρική οδό της Πάτρας, που είναι τμήμα του αυτοκινητόδρομου Κορίνθου-Πάτρας-Πύργου.

Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι έχουν αποφασίσει να αφήσουν ανοικτή μία λωρίδα κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση για την κίνηση, τόσο των οχημάτων έκτακτης ανάγκης, αλλά και των εκδρομέων, αλλά η αστυνομία, για λόγους ασφαλείας, εκτρέπει την κίνηση των αυτοκινήτων, στο τοπικό οδικό δίκτυο της Πάτρας, μέσω των κόμβων Κ1 λιμάνι και Γλαύκου.

Οι εκτροπές της κυκλοφορίας προκαλούν αυξημένη κίνηση των οχημάτων μέσα στο οδικό δίκτυο της πόλης, όπως στην μικρή περιμετρική οδό, στις παραλιακές οδούς, Ηρώων Πολυτεχνείου, Όθωνος - Αμαλίας και Ακτής Δυμαίων, καθώς και σε τμήμα της Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών.

Δημογλίδου: «Αυξημένη κίνηση – Πολύ καλύτερη η εικόνα σε σχέση με χθες»

Από την πλευρά της, η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στο ΕΡΤnews Radio 105,8 και στην εκπομπή «Πρωινές Διαδρομές», αναφέρθηκε στη σημερινή εικόνα στους δρόμους από όπου εκδράμουν οι πολίτες προς τους τόπους των διακοπών τους για τα φετινά Χριστούγεννα, περιγράφοντας μια πολύ βελτιωμένη κατάσταση σε σχέση με εχθές σε ό,τι αφορά κυρίως τα σημεία που υπήρχαν μπλόκα αγροτών.

«Είναι σίγουρα πολύ καλύτερη η εικόνα από τη στιγμή που καταφέραμε και απελευθερώσαμε ουσιαστικά τα δύσκολα αυτά τμήματα στη Βοιωτία, στο Κάστρο, στη Θήβα, στις Ερυθρές. Εκεί διεξάγεται κανονικά η κυκλοφορία από το εθνικό δίκτυο. Ήταν άλλωστε και το τεράστιο πρόβλημα που βλέπαμε εχθές, όλο αυτό το τμήμα από την Αττική μέχρι τη Λαμία.

Δυστυχώς εκεί καθυστέρησαν ουσιαστικά, να λάβουν την απόφαση οι αγρότες να αποχωρήσουν από την εθνική οδό από τις δύο λωρίδες που ζητούσε η Τροχαία, όπως συνέβη για παράδειγμα από τις πρωινές ώρες στα Μάλγαρα.

Και οφείλω να το πω ότι εκεί ήταν υποδειγματική η συμπεριφορά των αγροτών. Όταν ενημερώθηκαν από την Τροχαία ότι πρέπει να αποχωρήσουν, οι άνθρωποι άμεσα μετακινούσαν τα οχήματά τους με αποτέλεσμα τα Μάλγαρα ουσιαστικά να δοθούν στην κυκλοφορία λίγο μετά τις 11 το πρωί» ανέφερε.

«Ουσιαστικά λίγο μετά τις 6 το απόγευμα καταφέραμε να δώσουμε στην κυκλοφορία τα πρώτα κομμάτια και στη Θήβα και στο Κάστρο και να αποσυμφορήσουμε λίγο την περιοχή από την κίνηση. Εκεί είναι άλλωστε και το τμήμα αυτό του δρόμου στο οποίο γίνονται οι μεγαλύτερες εκτροπές.

Και βέβαια πρέπει να πούμε ότι από την πρώτη στιγμή η Τροχαία είχε επιλέξει να εκτρέπει τα βαρέα οχήματα μόνο από την παλαιά εθνική οδό. Δηλαδή κανένα από τα φορτηγά δεν εισήλθε στην Εθνική, για να διευκολύνουμε περισσότερο φυσικά τους ταξιδιώτες και τα λεωφορεία», συμπλήρωσε.

Σε ό, τι αφορά τα μπλόκα στη Θεσσαλία δεν έχει αλλάξει η κατάσταση, επισήμανε. «Ουσιαστικά, σήμερα θα καταφέρουν να μειώσουν την παράκαμψη στο ύψος της Λάρισας, καθώς μας δίνεται ένα κομμάτι από τους αγρότες, όμως δεν έχουν αποχωρήσει από την εθνική οδό, οπότε εκεί κανονικά θα χρησιμοποιούνται παρακάμψεις. Βέβαια εκεί πρέπει να πούμε ότι δεν υπάρχουν ιδιαίτερα προβλήματα. Το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίσαμε είναι σίγουρα στη Βοιωτία και στη Φθιώτιδα» εξήγησε.

Ως προς την κριτική από αγρότες αλλά και από πολιτικά κόμματα, ότι ουσιαστικά το πρόβλημα στην κυκλοφορία το δημιουργούσε χθες η Τροχαία και όχι η ύπαρξη των τρακτέρ, η κ. Δημογλίδου τόνισε «η αστυνομία, δεν υπάρχει περίπτωση υπό οποιεσδήποτε συνθήκες και όποιες και αν είναι οι δηλώσεις από κάθε πλευρά, να κάνει εκπτώσεις στην ασφάλεια των πολιτών.

Σε καμία περίπτωση δεν κάνουμε εκπτώσεις στην ασφαλή διέλευση των οχημάτων. Καταλαβαίνετε ότι είναι εγκληματικό να επιτρέψουμε τη διέλευση οχημάτων στην Εθνική οδό μόνο από την ΛΕΑ, γιατί ήταν αυτό το κομμάτι που μας έδιναν οι αγρότες σε αυτά τα σημεία που σας αναφέρω, χωρίς να υπάρχει πρόσβαση από άλλο σημείο στην Εθνική για κάποιο όχημα έκτακτης ανάγκης.

Καταλαβαίνετε ότι αν είχε συμβεί κάτι έκτακτο, όπως μια πυρκαγιά σε ένα όχημα, το έχουμε δει πολλές φορές να συμβαίνει στην Εθνική θα εγκλωβίζονταν και θα κινδύνευαν ανθρώπινες ζωές. Δεν υπήρχε περίπτωση να θέσουμε τον κόσμο σε κίνδυνο».

Περιγράφοντας τι θα βρει μπροστά του σήμερα ένας οδηγός που χρησιμοποιεί την εθνική οδό Αθηνών-Θεσσαλονίκης, η κ. Δημογλίδου ανέφερε «θα είναι πολύ καλύτερα. Βέβαια, πρέπει να πούμε ότι υπάρχει αυξημένη κίνηση από τις πρώτες πρωινές ώρες. Το διαπιστώσαμε λίγο μετά τις 5-5:30 το πρωί. Είδαμε ότι είχε αρχίσει ήδη η έξοδος από την Αττική.

Βέβαια, είναι λογικό με τις εικόνες που αντίκρισαν χθες οι πολίτες να ξεκινήσουν νωρίτερα και πολύ καλά έπραξαν. Υπάρχει κίνηση, όμως το θετικό είναι ότι χρησιμοποιείται το εθνικό δίκτυο σε μεγάλο τμήμα της Βοιωτίας και της Φθιώτιδας, οπότε διευκολύνει. Θα συναντήσουν φυσικά κίνηση επειδή ακριβώς υπάρχει έξοδος και σήμερα, όχι όμως σε καμία περίπτωση στην εικόνα που είδαμε χθες».

Στους υπόλοιπους οδικούς άξονες, προς Πάτρα σημείωσε ότι «υπάρχουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, δεν υπάρχει όμως σίγουρα το πρόβλημα που αντιμετωπίσαμε στις υπόλοιπες περιοχές, αυτές που αναφέραμε νωρίτερα. Υπάρχουν εναλλακτικές διαδρομές, καλύτερες οι συνθήκες σε σχέση με τις εναλλακτικές που υπήρχαν στη Βοιωτία και στη Φθιώτιδα. Βρισκόμαστε σε μία συνεννόηση με τους αγρότες και αυτών των περιοχών, δυτικά εννοώ της χώρας. Υπάρχουν παρακάμψεις, όμως είναι καλύτερα τα πράγματα και δεν υπάρχει τόσο αυξημένη κίνηση όπως ανατολικά».

Μέσα στην Πελοπόννησο, υπάρχουν επίσης, προσέθεσε, κάποιες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, όπως στην Καλαμάτα και στην Πάτρα, όμως είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα, δεν έχει τόσο αυξημένη ροή, οπότε ακόμα και από τις παρακάμψεις δεν δημιουργούνται προβλήματα.