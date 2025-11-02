Βεντέτα στα Βορίζια: Ποια ήταν η άτυχη 56χρονη που έπεσε νεκρή από το μακελειό

Νοσηλεύτρια στη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων ήταν η 56χρονη άτυχη γυναίκα που έπεσε νεκρή από την ανταλλαγή πυροβολισμών στα Βορίζια στο Ηράκλειο της Κρήτης.

Η άτυχη γυναίκα, η οποία ανήκει στην οικογένεια Φραγκιαδάκη, βρέθηκε στην περιοχή για το ετήσιο μνημόσυνο του πατέρα της.

Δυνάμεις των ΕΚΑΜ στα Βορίζια | Eurokinissi // ΡΑΠΑΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

Στη διάρκεια της ανταλλαγής των πυροβολισμών, χτυπήθηκε από σφαίρα και στη συνέχεια υπέστη ανακοπή κι άφησε την τελευταία της πνοή.

Η 56χρονη ήταν χήρα και μητέρα δύο παιδιών.

