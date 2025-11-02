Βεντέτα στα Βορίζια: Ποια ήταν η άτυχη 56χρονη που έπεσε νεκρή από το μακελειό

Νοσηλεύτρια στη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων ήταν η 56χρονη άτυχη γυναίκα που έπεσε νεκρή από την ανταλλαγή πυροβολισμών στα Βορίζια στο Ηράκλειο της Κρήτης.
Διαβάστε ακόμα: Βεντέτα στα Βορίζια: Το φραστικό επεισόδιο που άναψε τη σπίθα και φτάσαμε στο μακελειό με τους 2 νεκρούς
Η άτυχη γυναίκα, η οποία ανήκει στην οικογένεια Φραγκιαδάκη, βρέθηκε στην περιοχή για το ετήσιο μνημόσυνο του πατέρα της.
Στη διάρκεια της ανταλλαγής των πυροβολισμών, χτυπήθηκε από σφαίρα και στη συνέχεια υπέστη ανακοπή κι άφησε την τελευταία της πνοή.
Η 56χρονη ήταν χήρα και μητέρα δύο παιδιών.
Διαβάστε ακόμα: Βεντέτα στα Βορίζια: «Πού 'σαι να σε δω, Φανούρη πονώ» - Ο σπαραγμός της αδερφής του νεκρού - Ευθύνες στα ΕΚΑΜ
- Κώστας Πάσσαρης, ο πιο φτωχός κρατούμενος στη Ρουμανία - Γιατί δεν «θέλει» να βγει από τη φυλακή
- Βεντέτα στα Βορίζια: Το φραστικό επεισόδιο που άναψε τη σπίθα και φτάσαμε στο μακελειό με τους 2 νεκρούς
- Η πιο άβολη στιγμή στην ελληνική τηλεόραση πέρασε σαν να μην έγινε τίποτα
- Η απαίσια συνήθεια της ράπερ Cardi B στο ντους που σοκάρει τους fans
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.