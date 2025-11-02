Σε κατάσταση σοκ παραμένει η Κρήτη, αλλά και όλη η Ελλάδα από το μακελειό στα Βορίζια με τους δύο νεκρούς και τους πολλούς τραυματίες.

Όλα ξεκίνησαν από την έκρηξη του αυτοσχέδιου μηχανισμού που είχε τοποθετηθεί στην είσοδο της υπό κατασκευή κατοικίας, αλλά κρύβονται πολλά περισσότερα πίσω από το περιστατικό, για να φτάσουμε να θρηνούμε δύο ανθρώπους.

Πως ξεκίνησαν όλα

Όπως αναφέρει το Cretalive, μέχρι και νωρίς το πρωί του Σαββάτου, ούτε η πιο νοσηρή φαντασία δεν θα μπορούσε να προβλέψει το κακό που θα ακολουθούσε, παρά το γεγονός ότι υπήρχε αναβρασμός στο χωριό, με αφορμή την έκρηξη του αυτοσχέδιου μηχανισμού που είχε τοποθετηθεί στην είσοδο της υπό κατασκευή κατοικίας.

Πολύ γρήγορα έσπευσαν στον τόπο δεκάδες χωριανοί και οι ιδιοκτήτες της υπό κατασκευή κατοικίας, που πλέον χρειάζεται ανακατασκευή από την αρχή. Εκτιμάται ότι εκεί συγκεντρώθηκαν περίπου 40-50 άτομα.

Βορίζια | eurokinissi

Στο σημείο παρόντα ήταν μέλη της οικογένειας που ήταν εμφανώς αναστατωμένα, αλλά η όλη κατάσταση έδειχνε να είναι υπό σχετικό έλεγχο. Ναι μεν υπήρχε θυμός και εκνευρισμός, όμως τίποτα δεν προμήνυε το αιματοκύλισμα που θα ακολουθούσε. Όπως περιγράφεται, μέλη της άλλης οικογένειας κάλεσαν τους αστυνομικούς να μεταβούν για αυτοψία και στα δικά τους μέρη καθώς, όπως κατήγγειλαν, ένα από τα σπίτια της οικογένειας αλλά και οχήματα ιδιοκτησίας τους, είχαν «γαζωθεί» στη διάρκεια της νύχτας.

Τότε φέρεται να προκλήθηκε φραστικό επεισόδιο ανάμεσα στις δύο πλευρές, με τους αστυνομικούς να μπαίνουν στη μέση για να τους απομακρύνουν. Αφού ηρέμησαν κάπως τα πνεύματα, αστυνομικοί από την Ασφάλεια Ηρακλείου και το ΑΤ Φαιστού μετέβησαν για αυτοψία στο σπίτι της έτερης οικογένειας, όμως δεν πρόλαβαν να ολοκληρώσουν τη διαδικασία και ακούστηκαν από μέσα από το χωριό πυροβολισμοί, σαν ριπές.

Αστυνομική δύναμη στα Βορίζια | Eurokinissi

Μέχρι να συνειδητοποιήσουν τι συμβαίνει, άρχισαν να καταφθάνουν πληροφορίες για νεκρούς και τραυματίες.

Το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε ο 39χρονος νεκρός Φανούρης Καργάκης, ο οποίος κινούνταν στον κεντρικό δρόμο, ήταν «τρυπημένο» από τις σφαίρες. Αστυνομικές πηγές περιγράφουν ότι υπήρξε ανταλλαγή πυρών, με τους εμπλεκόμενους λόγω και της υψομετρικής διαφοράς, να πυροβολούν οι μεν από πάνω προς τα κάτω, και οι δε από κάτω προς τα πάνω με αποτέλεσμα τον δραματικό απολογισμό των δύο νεκρών και των τραυματιών.

Πώς φτάσαμε στο αιματοκύλισμα

Ένα σπίτι σε «λάθος πλευρά», μια έκρηξη και δύο οικογένειες που για χρόνια ζούσαν σε καθεστώς διαρκούς έντασης. Το αιματοκύλισμα στα Βορίζια δεν ήρθε ξαφνικά· ήταν, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, η κορύφωση μιας μακράς αντιπαλότητας ανάμεσα στις οικογένειες Φραγκιαδάκη και Καργάκη, με παρελθόν γεμάτο προστριβές, αντεγκλήσεις και ένοπλα επεισόδια.

Το σπίτι που χτιζόταν βρισκόταν στη λάθος πλευρά, που ελέγχει η άλλη οικογένεια και δεν ήθελε να χτιστεί εκεί. Ο ιδιοκτήτης επέμεινε και μπήκε βόμβα.

Οι μαρτυρίες που συνέλεξαν οι αστυνομικοί αναφέρουν ότι ο 39χρονος, γύρω στις 10.30 το πρωί, ενώ έφτανε με το αυτοκίνητο του στην είσοδο του χωριού, έπεσε πάνω σε μέλη της άλλης οικογένειας, οι οποίοι ήταν εξαγριωμένοι λόγω της έκρηξης, και μόλις τους είδε πυροβόλησε εναντίον τους.

Αυτοί ανταπέδωσαν τους πυροβολισμούς, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ο 39χρονος, ενώ από την πλευρά τους τραυματίστηκαν οι δύο άνδρες και μια γυναίκα έπεσε νεκρή, πιθανόν από ανακοπή καρδιάς λόγω του τρόμου που προκάλεσε η συμπλοκή. Από τους πυροβολισμούς τραυματίστηκε η αδελφή της, καθώς και μια 26χρονη.

Σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πληροφορίες, τα όπλα που χρησιμοποιήθηκαν είναι κυνηγετικά και πυροβόλα των εννέα χιλιοστών, όπως προκύπτει από τους κάλυκες που βρέθηκαν στο σημείο.

Οι αστυνομικοί έκαναν έρευνες σε σπίτια σε αναζήτηση του οπλισμού που χρησιμοποιήθηκε κατά την αιματηρή συμπλοκή, αλλά τα όπλα δεν βρέθηκαν.

Η επόμενη μέρα

Το μακελειό έφερε ευρεία σύσκεψη, υπό τον Αρχηγό της ΕΛ.ΑΣ, Δημήτρη Μάλλιο, το βράδυ του Σαββάτου, σύμφωνα με τις πληροφορίες του Cretalive, στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου, για την αποτίμηση της κατάστασης που διαμορφώθηκε μετά το αιματοκύλισμα στα Βορίζια και τον σχεδιασμό των επόμενων κινήσεων.

Δυνάμεις των ΕΚΑΜ στα Βορίζια | Eurokinissi // ΡΑΠΑΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

Το ζητούμενο, όπως τονίζεται, είναι η διαχείριση της επόμενης ημέρας σε μια ιδιαίτερα φορτισμένη περιοχή, όπου οι φόβοι για νέες εντάσεις παραμένουν έντονοι. Κάποιοι εκτιμούν πως η ένταση δεν αναμένεται να καταλαγιάσει με τις κηδείες των δύο νεκρών, αλλά αντίθετα «τώρα αρχίζουν όλα».

«Αστακός» τα Βορίζια, διέφυγαν σε φαράγγι

Από νωρίς το πρωί, ισχυρές δυνάμεις της Αστυνομίας παραμένουν στο χωριό και στην ευρύτερη περιοχή, πραγματοποιώντας εκτεταμένες έρευνες για τον εντοπισμό των εμπλεκομένων αλλά και του οπλισμού που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε στη φονική συμπλοκή.

Από τις μέχρι τώρα έρευνες της αστυνομίας σχετικά για το πώς ξεκίνησε η αιματηρή ένοπλη συμπλοκή, μεταξύ δύο οικογενειών που βρίσκονται σε διαμάχη στο χωριό, προκύπτει ότι πιθανότατα την αρχή έκανε ο 39χρονος, ο οποίος έπεσε νεκρός κατά την ανταλλαγή πυροβολισμών. Από την άλλη πλευρά φέρονται ότι εμπλέκονται οι δυο τραυματίες που νοσηλεύονται φρουρούμενοι στο ΠΑΓΝΗ. Επίσης αναζητούνται τουλάχιστον δύο άτομα από την ίδια οικογένεια.

Οι αστυνομικοί συνέχισαν τις έρευνες καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας, «πόρτα – πόρτα» στα σπίτια του χωριού, ενώ εξετάζονται και πιθανά σημεία διαφυγής μέσα από το φαράγγι που βρίσκεται κοντά στα Βορίζια Ρίζια. Μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί κανένας από τους καταζητούμενους, ούτε το οπλοστάσιο που εκτιμάται ότι κρύβεται στην περιοχή.

Το χωριό παραμένει «βουβό». Οι κάτοικοι είναι κλεισμένοι στα σπίτια τους, ενώ σήμερα αναμένεται να γίνει η κηδεία του 35χρονου Φ. Κ. πατέρα πέντε παιδιών, που έπεσε νεκρός από τα πυρά στην αιματηρή ανταλλαγή.

Χθες το βράδυ, υπό ιδιαίτερα φορτισμένο κλίμα, τελέστηκαν οι βαπτίσεις τριών από τα ανήλικα παιδιά του σε διπλανό χωριό, σύμφωνα με το τοπικό έθιμο που θέλει τον γονιό να μην οδηγείται στην τελευταία του κατοικία εάν υπάρχουν αβάπτιστα παιδιά.

Με απόφαση του Δήμου Φαιστού, τα σχολεία στα Ρίζια και στο γειτονικό χωριό Ζαχάρως θα παραμείνουν κλειστά τη Δευτέρα και την Τρίτη, για προληπτικούς λόγους και μέχρι να εκτονωθεί η ένταση.

Η κατάσταση της υγείας των τραυματιών

Στα νοσοκομεία του Ηρακλείου νοσηλεύονται συνολικά 14 τραυματίες. Δύο από αυτούς νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση στο ΠΑΓΝΗ και φρουρούνται, καθώς θεωρείται ότι συμμετείχαν στην ένοπλη συμπλοκή. Από την πρώτη στιγμή, η Αστυνομία μερίμνησε να μεταφερθούν σε διαφορετικά νοσηλευτικά ιδρύματα τα μέλη των δύο οικογενειών, προκειμένου να αποφευχθεί νέα σύγκρουση.