Βεντέτα στα Βορίζια: «Πού 'σαι να σε δω, Φανούρη πονώ» - Ο σπαραγμός της αδερφής του νεκρού - Ευθύνες στα ΕΚΑΜ

Σκίζει την καρδιά στα δύο ο σπαραγμός της αδερφής του Φανούρη Καργάκη, ο οποίος έπεσε νεκρός από τα πυρά στο μακελειό στα Βορίζια, στο Ηράκλειο της Κρήτης.

Βίντεο του Cretalive έχει καταγράψει τον θρήνο της χτυπημένης από τη μοίρα γυναίκας, η οποία αναζητά τον αδερφό της ενώ στη συνέχεια ρίχνει ευθύνες στην Αστυνομία και τα ΕΚΑΜ, καθώς - όπως λέει - η ίδια τους είχε τηλεφωνήσει ότι θα γίνει σκοτωμός, αλλά δεν έκαναν το παραμικρό.

«Σε εκτελέσανε... Τα μαμούνια, οι χοίροι... Άντρα μου που είσαι να σε δω... Που είσαι να μου μιλήσεις. Φανούρη» ακούγεται στο βίντεο η γυναίκα να φωνάζει.

«Αδερφέ μου δεν μπορώ, δεν μπορώ πονώ» σπαράζει σε άλλο σημείο.

Στη συνέχεια λέει στα ΕΚΑΜ: «Όλοι μου φταίνε. Που ήταν οι ΕΚΑΜίτες; Πήρα 100 τηλέφωνα».

Ο Φανούρης Καργάκης ήταν πατέρας 5 παιδιών. Ενόψει της κηδείας, όπως έγραψε το Cretalive, η βάπτιση των αβάπτιστων παιδιών της οικογένειας είναι επιβεβλημένη, όπως επιτάσσει το έθιμο.

Είναι όμως πραγματικά συγκλονιστικό ότι για την 1η Νοεμβρίου είχε κλειστεί η ημερομηνία να βαπτιστούν και τα πέντε παιδιά της οικογένειας. Μάλιστα του μυστηρίου θα ακολουθούσε μεγάλο γλέντι, σε γνωστό κέντρο της Μεσσαράς.

Τελικά, η βάπτιση αναβλήθηκε καθώς υπήρξε θέμα, όπως υποστηρίζεται, μετά την προσωρινή κράτηση για ποινική υπόθεση στενών συγγενικών προσώπων της οικογένειας.

Η μοίρα, όμως, τα έφερε έτσι και τελικά τα παιδιά βαπτίστηκαν την ημερομηνία που είχε εξ αρχής οριστεί. Όμως δεν ήταν ημέρα χαράς, αλλά ημέρα καταχνιάς και πένθους. Στο μυστήριο δεν ακούγονταν γέλια και ευχές αλλά θρήνος και λυγμοί.