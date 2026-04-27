Αντιδράσεις προκάλεσε η απόφαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνου Τζαβέλλα, να μην ανασύρει από το αρχείο την υπόθεση των υποκλοπών.

Στο Reader σχετικά με την απόφαση μίλησε ο πρώην Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, Δημήτρης Βερβεσός.

Όπως τονίζει αρχικά «οι αποφάσεις των δικαστηρίων είναι πιο σημαντικές νομικά από τις διατάξεις των εισαγγελέων.

Η απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών, παρότι είναι από έναν κατώτερο δικαστή, έχει βγει μετά από μια ενδελεχή έρευνα και αποτελεί δικαστική απόφαση η οποία δημιουργεί δεδομένα.

Η εισαγγελική διάταξη που βάζει μια υπόθεση στο αρχείο, ανά πάσα στιγμή μπορεί να ανασυρθεί από το αρχείο και να επανέλθει προς διαδικαστική εκτίμηση με νεότερη δικαστική κρίση.

Γιατί οι υποθέσεις κλείνουν είτε με αποφάσεις δικαστικών συμβουλίων είτε με αποφάσεις δικαστηρίων. Δεν κλείνουν μόνο με αρχειοθετήσεις».

Όπως υποστηρίζει το πρόβλημα που δημιουργεί η η διάταξη του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου είναι πως «ό,τι αδικήματα τυχόν έχουν τελεστεί πλημμεληματικού χαρακτήρα παραγράφονται».

Ασκώντας κριτική στην απόφαση του Κωνσταντίνου Τζαβέλλα αναρωτιέται «πώς μένει μια υπόθεση στο αρχείο χωρίς να έχει γίνει περαιτέρω έρευνα;

Όταν ο ίδιος ο δικαστής έκρινε ότι χρειάζεται περαιτέρω έρευνα, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου έκρινε ότι δεν πρέπει να γίνει περαιτέρω έρευνα; Χωρίς καμία προηγούμενη έρευνα την έθεσε στο αρχείο; Κάλεσε κάποιον μάρτυρα; Είδε καινούρια στοιχεία τα οποία του είχε στείλει το δικαστήριο; Δημιουργεί προβληματισμό αυτή η συγκεκριμένη τοποθέτηση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου».

«Επαναφέρει το μεγάλο ερώτημα για τη σχέση εκτελεστικής και δικαστικής εξουσίας. Δηλαδή ένας εισαγγελέας του Αρείου Πάγου που έχει περάσει από την ΕΥΠ.

Εάν ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου πρέπει να διορίζεται από την κυβέρνηση ή από κάποια άλλα ανεξάρτητα δικαστικά όργανα» υποστηρίζει.

Τέλος, η άποψη του κ. Βερβεσού σχετικά με την συγκεκριμένη απόφαση είναι ότι «είναι εσφαλμένη και δημιουργεί ένα πολύ κακό προηγούμενο στα χρονικά της ελληνικής δικαιοσύνης και προφανώς της ελληνικής δημοκρατίας».