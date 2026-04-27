«Μένω άφωνος»: Το επιχείρημα που προβάλλουν οι νομικοί εναντίον της απόφασης του Αρείου Πάγου για τις υποκλοπές

Αντιδράσεις προκάλεσε η απάφαση της ηγεσίας του Αρείου Πάγου να μην προχωρήσει στον επανέλεγχο του σκανδάλου των υποκλοπών.

Αντιδράσεις εξέφρασαν πολλοί επιφανείς νομικοί, αλλά και «έκπληξη» σχετικά με την απόφαση του Κωνσταντίνου Τζαβέλλα να μην ανασύρει από το αρχείο την υπόθεση.

Ο συνταγματολόγος και καθηγητής στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, Ξενοφών Κοντιάδης με ανάρτησή του στο Facebook αναφέρει ότι παρόλο που δεν εκπλήσσεται εύκολα, καθώς έχει δει πολλά στα 34 χρόνια που είναι δικηγόρος, η σημερινή απόφαση του προκάλεσε έκπληξη αλλά και ανησυχία.

Στην ανάρτησή του γράφει αναλυτικά τα εξής: «Στα 34 χρόνια που είμαι δικηγόρος, 28 από τα οποία επίσης καθηγητής πανεπιστημίου, έχω δει πολλά και δεν εκπλήσσομαι πλέον εύκολα. Όμως η σημερινή απόφαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου με την οποία έκρινε ότι δεν υπάρχουν οι απαιτούμενες προϋποθέσεις για την επανεξέταση του σκανδάλου των τηλεφωνικών υποκλοπών ειλικρινά μου προκάλεσε τεράστια έκπληξη, θα έλεγα και ανησυχία.

Ο Χρήστος Ράμμος το διατύπωσε με απόλυτη ακρίβεια: Μένουμε άφωνοι! Τα πράγματα στη χώρα μας δεν πάνε καθόλου καλά και δεν χρειάζεται να το εξηγήσω τώρα περισσότερο, αφού έχω κάνει πολλές σχετικές αναρτήσεις, δηλώσεις και άρθρα. Όμως κάποια στιγμή θα πρέπει να υπάρξει ένα τέλος σε αυτή τη συνθήκη».

Έντονη ήταν και η αντίδραση του συνήγορου θυμάτων των παράνομων παρακολουθήσεων Ζαχαρία Κεσσέ. Ο ίδιος κάνει λόγο για μια «προκλητική πράξη συγκάλυψης.

Η ανάρητηση του κ. Κεσσέ αναφέρει αναλυτικά τα εξής: «Η πιο προκλητική πράξη συγκάλυψης έλαβε χώρα . Το Μονομελές Πλημμελειοδικείο διαβίβασε αιτιολογημένα τη δικογραφία ζητώντας την διερεύνηση μεταξύ άλλων 3 αδικημάτων στη βάση νέων αποδεικτικών στοιχείων

1.Τη διερεύνηση του αδικήματος της κατασκοπίας ακόμη και με τη μορφή της απόπειρας, καθώς παγιδεύτηκε το μισό υπουργικό συμβούλιο και η ηγεσία της Ελληνικής Αστυνομίας και των Ενόπλων Δυνάμεων

2.Τη διερεύνηση των ευθυνών 9 φυσικών προσώπων που κατονομάστηκαν στη δίκη και προέκυψε η εμπλοκή τους

3.Τη διερεύνηση της συνέχισης λειτουργίας της εταιρίας με εμπορία κατασκοπευτικού λογισμικού από τα έτη 2022 έως το 2026 στη βάση ομολογίας υπαλλήλου της εταιρίας

Ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου κ. Τζαβέλας πήρε τη δικογραφία και την κράτησε για 20 ημέρες χωρίς να κάνει καμία προανακριτική ενέργεια, χωρίς να εξετάσει ούτε ένα μάρτυρα, χωρίς να καλέσει οποιονδήποτε και χωρίς να ζητήσει την συνδρομή οποιασδήποτε υπηρεσίας.

Μάλιστα στις 24.4.2026 του κατατέθηκε επίσημο έγγραφο με το οποίο του ζητήθηκε να μας υποδείξει πως να του δωθούν τα νέα ευαίσθητα-εμπιστευτικά έγγραφα, που έχουμε στα χέρια μας και τα οποία αποδεικνύουν τις αξιόποινες πράξεις, καθώς και πού να κατατεθούν οι νέες μηνύσεις.

Παράλληλα ζητήθηκε να μας γνωστοποιηθεί ποιος είναι ο χειριστής της δικογραφίας εν όψει του γεγονότος ότι ο κ. Τζαβέλας είχε ασκήσει καθήκοντα αναπληρωτή επόπτη της ΕΥΠ την επίδικη περίοδο και ως εκ τούτου θα έπρεπε να δηλώσει κώλυμα.

Η απάντηση σε όλα αυτά είναι ο Εισαγγελέας Τζαβέλας ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΙ ΝΑ ΠΑΡΑΛΑΒΕΙ ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ και να εκδώσει βιαστικά σήμερα διάταξη αρχειοθέτησης συνολικά της υπόθεσης με ένα έωλο αιτιολογικό που προσβάλει τη νοημοσύνη όλων και έρχεται σε αντίθεση με όσα αναφέρονται στην ίδια την απόφαση. Επισυνάπτω την απόδειξη υποβολής του αιτήματος στον Άρειο Πάγο στις 24.4.2026 για να μην υπάρχει αμφιβολία. Πλέον μιλάμε για διάβρωση της Δημοκρατίας».

«Μένω άφωνος»

Λακωνική ήταν η αντίδραση του πρώην προέδρου της ΑΔΑΕ, Χρήστου Ράμμου, σχετικά με την απόφαση του Αρείου Πάγου. Δύο λέξεις έγραψε στο facebook μετά την τελευταία εξέλιξη στην υπόθεση των υποκλοπών: «μένω άφωνος».

«Αποτελεί τον ορισμό της θεσμικής εκτροπής»

Ο δικηγόρος Θανάσης Καμπαγιάννης κάνει λόγο για «θεσμική εκτροπή».

Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του «δεν μπορεί κανείς να μη σημειώσει την χαώδη αντίθεση ανάμεσα στο στιβαρό αποδεικτικό σκεπτικό του Πρωτοδίκη Αθηνών για την ανάγκη διερεύνησης του εγκλήματος της κατασκοπείας και στην καταγέλαστη “αιτιολογία” του Ανώτατου Εισαγγελέα ότι αφού οι δράστες των υποκλοπών δεν στόχευσαν μόνο τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ Κ. Φλώρο αλλά και τον τηλεπαρουσιαστή Φουρθιώτη, αποκλείεται λογικά η τέλεση του αδικήματος της κατασκοπείας γιατί άτομα σαν τον Φουρθιώτη “δεν θα μπορούσαν να αποτελούν στόχο κατασκόπων”.

Υπενθυμίζεται ότι ο Κωνσταντίνος Τζαβέλλας ήταν εποπτεύων εισαγγελέας της ΕΥΠ όταν αποφασίστηκε η παρακολούθηση του Θανάση Κουκάκη».

Υποστηρίζει ότι η «οριστική αρχειοθέτηση της υπόθεσης των υποκλοπών αποτελεί ώρα μηδέν για την ελληνική δικαιοσύνη».

Μια διαφορετική «πρόταση»

Ο δικηγόρος Κώστας Ντάλτας σε ανάρτησή του με αφορμή τη σημερινή απόφαση γράφει μια δική του «πρόταση» προς τον ΔΣΑ. Όπως αναφέρει με σαρκαστική διάθεση:

«Να δώσουμε όλοι μαζί σήμερα ένα ραντεβού έξω από το ΓΕΕΘΑ στην Μεσογείων. Να βγάλουμε τα κινητά μας τηλέφωνο και να φωτογραφιζουμε το ΓΕΕΘΑ.

Οι μερακλήδες μπορεί να φέρουν και φωτογραφική μηχανή.

Αν μας προσαγουν για κατασκοπεία θα τους δώσουμε την διάταξη που έβγαλε σημερα ο κύριος Εισαγγελέας Αρείου Πάγου».