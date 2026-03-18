Βέροια: 24χρονη εντοπίστηκε βαριά τραυματισμένη σε πυλωτή - Πληροφορίες για ξυλοδαρμό

Σοβαρά τραυματισμένη εντοπίστηκε μία 24χρονη σε πυλωτή πολυκατοικίας στη Βέροια.

Σύμφωνα με τα όσα γίνονται γνωστά, η γυναίκα φέρει σοβαρά τραύματα στο κεφάλι.

Η ΕΛ.ΑΣ. ενημερώθηκε ύστερα από κλήση περιοίκων που βρήκαν τη νεαρή πεσμένη στο έδαφος.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις και σταθμός του ΕΚΑΒ που τη μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Βέροιας.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του veriotis.gr, οι πρώτες ενδείξεις κάνουν λόγο για ξυλοδαρμό.

Η νεαρή γυναίκα φέρει βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και γι' αυτό το λόγο κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή της στο Νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» της Θεσσαλονίκης.

Η Αστυνομία έχει ξεκινήσει έρευνες, συλλέγοντας μαρτυρίες από περιοίκους και εξετάζοντας υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής, σε μια προσπάθεια να ρίξει «φως» στην υπόθεση.