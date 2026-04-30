Βέροια: Αύριο η δίκη του ζευγαριού που επιτέθηκε σε υπαλλήλους του ΔΥΠΑ - Οδηγήθηκαν στο αυτόφωρο

Στο αυτόφωρο οδηγήθηκε το ζευγάρι στη Βέροια, το οποίο συνελήφθη χθες, Τετάρτη 29 Απριλίου, για επίθεση που φέρεται να προκάλεσε σε τοπικό κατάστημα της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Σύμφωνα με την Αστυνομία, το περιστατικό συνέβη, χθες το μεσημέρι, όταν οι δύο συλληφθέντες, ένας 60χρονος και μία 58χρονη, απευθύνθηκαν στην Υπηρεσία της Βέροιας για να ενημερωθούν αναφορικά με την πληρωμή επιδόματος, το οποίο ανέμεναν.

Οι υπάλληλοι απάντησαν ότι θα πληρωθεί το ζευγάρι στις 9 Μαΐου. Το ζευγάρι επικαλέστηκε φίλους και γνωστούς ότι εκείνοι έχουν ήδη πληρωθεί ενώ εκείνοι όχι.

Καθώς η απάντηση που έλαβαν δεν τους ικανοποίησε, άρχισαν να προκαλούν στην Υπηρεσία αλλά και να επιτίθενται σε υπαλλήλους. Στο σημείο κλήθηκε η Αστυνομία και εις βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία.

Σήμερα, πέρασαν το κατώφλι του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Βέροιας και παραπέμφθηκαν να δικαστούν στο Αυτόφωρο, με την κατηγορία της διατάραξης λειτουργίας δημόσιας υπηρεσίας, εξύβριση, απειλή και ανάλογα με την περίπτωση για απείθεια και βία κατά υπαλλήλων (αντίσταση).

Η δίκη αναβλήθηκε για αύριο, ενώ το δικαστήριο ήρε την κράτησή τους.