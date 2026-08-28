Βέροια: Πνιγμό δείχνει η ιατροδικαστική εξέταση για τη 18χρονη - Αναμένονται οι τοξικολογικές εξετάσεις

Από πνιγμό φέρεται να προκλήθηκε ο θάνατος της 18χρονης στους Καταρράκτες Δερματά, η οποία είχε πάει για βόλτα στο σημείο ανήμερα των γενεθλίων της.

Όπως έγινε γνωστό, από την ιατροδικαστική εξέταση στη Νάουσα Ημαθίας, δεν προέκυψαν άλλα ιατροδικαστικά ευρήματα πέρα από τον πνιγμό, ενώ αναμένονται οι τοξικολογικές και εργαστηριακές εξετάσεις οι οποίες θα αποσαφηνίσουν πλήρως τις συνθήκες θανάτου της.

Υπενθυμίζεται ότι, το περιστατικό σημειώθηκε, χθες το απόγευμα (28/8), όταν η νεαρή κοπέλα, η οποία θα γιόρταζε σήμερα τα γενέθλια, βρισκόταν στους Καταρράκτες Δερματά, στη Δημοτική Ενότητα Μακεδονίδος του Δήμου Βέροιας, μαζί με τον 17χρονο φίλο της. Οι δύο νεαροί φαίνεται πως επισκέφθηκαν το σημείο που είναι γνωστό στους κατοίκους της περιοχής για να κάνουν μπάνιο, ενώ φέρεται να έβγαζαν και φωτογραφίες.

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Ο φίλος της όταν αντιλήφθηκε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά με τη φίλη του, η οποία ήταν ώρα στο νερό, κάλεσε το 112 και στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστικές δυνάμεις και άνδρες της 2ης ΕΜΑΚ, οι οποίοι μετά εντόπισαν την κοπέλα χωρίς τις αισθήσεις της μέσα στη λίμνη.

Στο πλαίσιο της προανάκρισης κατέθεσε ο 17χρονος και εξετάζεται το κινητό του τηλέφωνο ως προς το φωτογραφικό υλικό, προκειμένου να φωτιστούν οι τελευταίες στιγμές πριν από την πτώση της κοπέλας στα νερά.