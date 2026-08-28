Βέροια: Πώς συνέβη η τραγωδία με την 18χρονη στον καταρράκτη Δερματά - Τα σενάρια για τον θάνατό της

Σοκαριστικές είναι οι λεπτομέρειες που έρχονται στο φως για τον αιφνίδιο θάνατο της 17χρονης στον καταρράκτη του Δερματά στη Βέροια, η οποία σήμερα θα έκλεινε τα 18 της χρόνια.

Όπως έχει γίνει γνωστό η 18χρονη είχε μεταβεί στο σημείο μαζί με έναν φίλο της, προκειμένου να περάσουν λίγες στιγμές χαλάρωσης και να βγάλουν φωτογραφίες, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Οι δύο νέοι έμπαιναν και έβγαιναν από το νερό και κάποια στιγμή η νεαρή ζήτησε από τον φίλο της να την βγάλει φωτογραφίες.

Τα τελευταία λόγια της 18χρονης

Η 18χρονη μπήκε τότε μέσα στο νερό και στη συνέχεια ακούστηκε ένα «αχ», όπως κατέθεσε ο φίλος της. Για λίγα δευτερόλεπτα ο νεαρός νόμιζε ότι του κάνει πλάκα, ωστόσο δεν κατάφερε να αναδυθεί στην επιφάνεια.

Ο φίλος της, αντιλαμβανόμενος ότι είχε χαθεί, προσπάθησε, χωρίς να τα καταφέρει, να την σώσει και έπειτα κάλεσε γύρω στις 16:15 το 112, ζητώντας βοήθεια.

Ρεπορτάζ της εκπομπής Live You στον ΣΚΑΪ, αποκάλυψε το ακριβές σημείο, όπου έλαβε χώρα η τραγωδία, σε μια βάθρα του καταρράκτη, η οποία είναι ρηχή και σταδιακά βαθαίνει.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως το κλιμάκιο της Πυροσβετικής βρίσκονταν για πάνω από δύο ώρες στο σημείο, με τους διασώστες να δίνουν μάχη να απεγκλωβίσουν την 17χρονη, ενώ το έργο ήταν ακόμη πιο δύσκολο λόγως της δύσβατης διαδρομής προς τον καταρράκτη.

Τα σενάρια που εξετάζουν οι Αρχές

Οι Αρχές μαζεύουν στοιχεία προκειμένου να αποκαλυφθεί η αιτία θανάτου της νεαρής, που έχασε τη ζωή της σε καταρράκτη στη Βέροια ενώ στο στόχαστρο έχουν μπει δύο σενάρια.

Το πρώτο και επικρατέστερο είναι ότι η κοπέλα να υπέστη επιληπτικό επεισόδιο, καθώς έχει γίνει γνωστό πως αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας.

Το δεύτερο ενδεχόμενο είναι να υπέστη ανακοπή, λόγω της θερμοκρασίας του νερού, που είναι ιδιαίτερα χαμηλή.