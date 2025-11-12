Βέροια: Προφυλακιστέος ο 45χρονος για τη ληστεία κατά νεαρών στο φράγμα του Αλιάκμονα

Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε, μετά την απολογία του στον ανακριτή Βέροιας, ο 45χρονος άνδρας που λήστεψε νεαρό ζευγάρι στο φράγμα του Αλιάκμονα και πυροβόλησε εναντίον τους με κυνηγετική καραμπίνα.

Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ληστεία και παράνομη οπλοφορία – οπλοχρησία.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ ο κατηγορούμενος, μέσω του συνηγόρου του, ζήτησε τη διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης, επικαλούμενος χρόνια ψυχιατρικά προβλήματα.

Πώς έγινε το περιστατικό

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της περασμένης Πέμπτης, όταν ο 45χρονος στάθμευσε το αυτοκίνητό του κοντά σε εκείνο όπου βρίσκονταν ένας 21χρονος και η 20χρονη φίλη του. Κρατώντας καραμπίνα, πυροβόλησε προς το όχημά τους χωρίς να τους τραυματίσει και στη συνέχεια τους αφαίρεσε τα κινητά τους τηλέφωνα και 8 ευρώ.

Ο 21χρονος βγήκε από το αυτοκίνητο και κατάφερε να τον αφοπλίσει. Ακολούθησε πάλη μεταξύ των δύο ανδρών, κατά την οποία ο 45χρονος τραυματίστηκε στον θώρακα από πυροβολισμό. Μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο της Βέροιας, όπου νοσηλεύτηκε φρουρούμενος μέχρι τη Δευτέρα, οπότε και πήρε εξιτήριο.

Για την ίδια υπόθεση κατηγορείται και ο 21χρονος, ο οποίος απολογήθηκε στις αρχές της εβδομάδας για απόπειρα ανθρωποκτονίας και παράνομη οπλοχρησία. Με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα αφέθηκε ελεύθερος χωρίς περιοριστικούς όρους.

Όπως υποστήριξε, το όπλο εκπυρσοκρότησε κατά τη διάρκεια της πάλης, ενώ ο ίδιος ήταν εκείνος που προσέφερε πρώτες βοήθειες στον τραυματία, προσπαθώντας να σταματήσει την αιμορραγία του έως ότου φτάσει το ασθενοφόρο.