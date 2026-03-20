Βέροια: Προσήχθη ύποπτος για την υπόθεση της 24χρονης που βρέθηκε άγρια χτυπημένη

Προσήχθη ύποπτος για την υπόθεση της 24χρονης στη Βέροια, η οποία εντοπίστηκε βαριά τραυματισμένη μετά από ξυλοδαρμό.

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες του Action24, οι Αρχές έχουν προχωρήσει στην προσαγωγή ενός ατόμου και το εξετάζουν, αλλά δεν έχει γίνει γνωστό περί τίνος πρόκειται αλλά και εάν συνδέεται κάπως με την τραυματία.

Η νεαρή, υπενθυμίζεται, βρέθηκε ξυλοκοπημένη σε πυλωτή πολυκατοικίας την περασμένη Τετάρτη (18/03), το βράδυ και κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή της στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» της Θεσσαλονίκης, όπου και παραμένει στη ΜΕΘ.

Πώς κινείται η έρευνα

Η αστυνομία επιχειρεί να συγκεντρώσει όσο το δυνατόν περισσότερο οπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας στην περιοχή, αλλά και μιλάει με περιοίκους, οι οποίοι ενδέχεται να έχουν δει ή ακούσει κάτι εκείνη την ημέρα.

Δεν έχει ξεκαθαριστεί εάν η προσαγωγή του υπόπτου προέκυψε μετά από στοιχεία από το βιντεοληπτικό υλικό.

Να αναφερθεί πως πάνω στην 24χρονη είχε βρεθεί χρηματικό ποσό αλλά και το κινητό της.

Αυτό έχει μπει στο επίκεντρο της έρευνας και μπορεί να κρύβει σημαντικές πληροφορίες για τη λύση της μυστηριώδους υπόθεσης.