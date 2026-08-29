Βέροια: Θρήνος στην κηδεία της 18χρονης Κατερίνας που πνίγηκε στον καταρράκτη του Δερματά

Το τελευταίο «αντίο» στην 18χρονη Κατερίνα, η οποία έχασε τη ζωή της την Πέμπτη (27/8) στους καταρράκτες Δερματά στη Βέροια, είπαν σήμερα (29/8) σε κλίμα θλίψης και οδύνης συγγενείς και φίλοι.

Η κηδεία της άτυχης κοπέλας, η οποία χάθηκε πρόωρα πραγματοποιήθηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου στο χωριό Σφηκιά.

Το τραγικό δυστύχημα συνέβη μόλις μία ημέρα πριν ενηλικιωθεί η Κατερίνα με την κοπέλα να πηγαίνει για μπάνιο στους καταρράκτες μαζί με έναν 17χρονο φίλο της.

Τα δύο παιδιά κολυμπούσαν για αρκετή ώρα, ενώ κάποια στιγμή η Κατερίνα μπήκε ξανά στη λίμνη και ζήτησε από τον φίλο της να τη φωτογραφίσει.

Ξαφνικά έβγαλε μία κραυγή και έπεσε με την πλάτη στο νερό. Ο 17χρονος αρχικά νόμισε ότι η κοπέλα αστειευόταν, αλλά όταν είδε ότι δεν έβγαινε στην επιφάνεια, κάλεσε το 112.

Στο σημείο έσπευσαν πυροσβέστες, δύτες της ΕΜΑΚ με εξοπλισμό, αλλά και κάτοικοι του χωριού για να βοηθήσουν.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της ιατροδικαστικής εξέτασης, ο θάνατός της οφείλεται σε πνιγμό. Ενδέχεται να υπέστη ανακοπή καρδιάς μέσα στο νερό ή επιληπτική κρίση, καθώς είχε ιστορικό.