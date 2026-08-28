Σε κλίμα συγκίνησης η κηδεία του Δημήτρη Κόκοτα: Το τελευταίο αντίο από οικείους και καλλιτέχνες

Το τελευταίο «αντίο» στον Δημήτρη Κόκοτα λένε αυτή την ώρα συγγενείς και φίλοι στον Ιερό Ναό της Αγίας Ελεούσας στην Αγία Βαρβάρα με την κηδεία του αγαπημένου τραγουδιστή να γίνεται σε κλειστό οικογενειακό κύκλο, σύμφωνα με την επιθυμία της οικογένειάς του.

Η νεκρώσιμος ακολουθία ήταν προγραμματισμένο να αρχίσει στις 12.00 το μεσημέρι, ενώ η ταφή του θα πραγματοποιηθεί στο Γ' Νεκροταφείο.

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Η σορός του αγαπημένου τραγουδιστή μεταφέρθηκε νωρίτερα σήμερα το πρωί στον Ιερό Ναό στον οποίο βρέθηκε από νωρίς τόσο η αδερφή του όσο και η σύζυγός του, Κατερίνα Πετράκη.

Μεταξύ των επωνύμων που βρέθηκαν στον Ιερό Ναό της Αγίας Ελεούσας στην Αγία Βαρβάρα ήταν - μεταξύ άλλων - ο Γρηγόρης Μπιθικώτσης, ο Διονύσης Σχοινάς, ο Χάρης και η Αντελίνα Βαρθακούρη, η Νάντια Γιαννακοπούλου, η Σάντρα Βουτσά, ο Στέλιος Διονυσίου, ο Γιάννης Πλούταρχος, ο Γιώργος Λεμπέσης, Φοίβος, ο Γιώργος Θεοφάνους, ο Νίκος Κοκλώνης, ο Τρύφων Σαμαράς, ο Νίκος Βουρλιώτης, η Πηνελόπη Αναστασοπούλου και άλλοι.

Τις προηγούμενες ημέρες, σε έκτακτη συνεδρίασή του, το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίας Βαρβάρας πήρε ομόφωνα την απόφαση να αναλάβει ο Δήμος τη δαπάνη της κηδείας σαν ελάχιστος φόρος τιμής στον εκλιπόντα.

Ακόμα ο Δήμος, θέλοντας να τιμήσει τη μνήμη του Δημήτρη Κόκοτα, προχώρησε σε δύο σημαντικές κινήσεις: η αίθουσα εκδηλώσεων του Δημοτικού Ωδείου στο Μέγαρο «Μήτρος Σουλιμιώτης» θα πάρει το όνομά του, ενώ θεσπίζεται ετήσια υποτροφία στο Ωδείο που θα φέρει το όνομα «Δημήτρης Κόκοτας».

Κηδεία Δημήτρη Κόκοτα | ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ / EUROKINISSI

Κηδεία Δημήτρη Κόκοτα | NDPPHOTO / NDP PHOTO

Τέλος, σε ένδειξη πένθους, όλες οι προγραμματισμένες πολιτιστικές εκδηλώσεις του Σεπτεμβρίου αναβάλλονται και αναμένεται να πραγματοποιηθούν μετά το πέρας του σαρανταήμερου μνημόσυνου.

Ο Δημήτρης Κόκοτας άφησε την τελευταία του πνοή την Τρίτη (25/8) σε ηλικία 57 ετών μετά από 2,5 χρόνια νοσηλείας στο στο νοσοκομείο «Γεώργιος Γεννηματάς» όπου είχε μεταφερθεί τον Μάρτιο του 2024 μετά από σοβαρό έμφραγμα που είχε υποστεί κατά τη διάρκεια των προβών για το Just The Two Of Us.

Γρηγόρης Μπιθικώτσης: «Δεν έχω συνειδητοποιήσει ακόμα ότι ήρθα να χαιρετήσω τον Δημητράκη»

Ο Γρηγόρης Μπιθικώτσης δεν έκρυψε τη συγκίνησή του, μιλώντας στους δημοσιογράφους για τον Δημήτρη Κόκοτα.

«Είναι πολύ δύσκολη μέρα σήμερα. Δεν το έχω χωνέψει ακόμα. Δεν έχω να πω πολλά. Όλοι τον ξέρουν τον Δημητράκη μας. Είμαι πολύ στενοχωρημένος. Είμαι βαθιά λυπημένος και δεν μπορώ να σας πω πολλά.

Δεν το έχω συνειδητοποιήσει ακόμα τι ζούμε σήμερα. Συνδεόμασταν από παιδιά, δεν είχαμε κάνει μόνο περιοδείες μαζί, τα πάντα… Αυτό που κρατάω είναι το χαμόγελό του», είπε χαρακτηριστικά ο Γρηγόρης Μπιθικώτσης, με τη συναισθηματική του φόρτιση να είναι φανερή.