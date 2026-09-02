«Βέτο» στην αποφυλάκιση του ιδιοκτήτη της Βιολάντα: Έφεση άσκησαν οι συγγενείς των εργατριών

Έφεση κατά της αποφυλάκισης του ιδιοκτήτη του εργοστασίου της «Βιολάντα» καταθέτουν σήμερα συγγενείς των εργατριών που έχασαν τη ζωή τους μετά την έκρηξη στο εργοστάσιο Βιολάντα στις 26 Ιανουαρίου του 2026.

Υπενθυμίζεται ότι, ο ιδιοκτήτης Κώστας Τζιωρτζιώτης, ο οποίος ήταν προσωρινά κρατούμενος, αποφυλακίστηκε - με περιοριστικούς όρους - το μεσημέρι της Τρίτης 1 Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με το dikastiko.gr, οι συνήγοροί του, Μιχάλης Δημητρακόπουλος και Γιώργος Παναγιώτου μετά την απόφαση για άρση της προσωρινής κράτησης ανέφεραν νωρίτερα σε δήλωσή τους πως «η εταιρεία θα είναι αρωγός στα παιδιά και στις οικογένειες των θυμάτων για πάντα, είναι το ελάχιστο που μπορεί να γίνει, τιμώντας εμπράκτως τη μνήμη τους».

Αναλυτικότερα, η δήλωση αναφέρει: «Έχουν περάσει σχεδόν 7 μήνες από την αποφράδα ημέρα ,που έχασαν την ζωή τους 5 εργαζόμενες της βιομηχανίας «Βιολάντα» από έκρηξη, που προκλήθηκε από υπόγεια διαρροή προπανίου. Μήνες ψυχικής οδύνης για τις οικογένειες των θυμάτων, μήνες αγωνίας των 350 εργαζόμενων για τις θέσεις εργασίας τους, μήνες δυστυχίας για τον Κωνσταντίνο Τζιωρτζιωτη γιατί οι γυναίκες που χάθηκαν με τραγικό τρόπο ήσαν φίλες, συντοπίτισσες, δικοί του άνθρωποι.

Οι γυναίκες αυτές δυστυχώς δεν θα επανέλθουν, η εταιρεία όμως θα είναι αρωγός στα παιδιά και στις οικογένειες των θυμάτων για πάντα, είναι το ελάχιστο που μπορεί να γίνει, τιμώντας εμπράκτως τη μνήμη τους», τόνισε.