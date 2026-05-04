Ο Τραμπ ξεκινά το «Project Freedom» στο Ορμούζ - «Παραβίαση της εκεχειρίας» απαντά η Τεχεράνη

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα (04/05) μέσω ανάρτησής του στο Truth Social, ότι το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ θα ξεκινήσει από το πρωί (ώρα Μέσης Ανατολής) της Δευτέρας μια προσπάθεια «απελευθέρωσης» πλοίων που παραμένουν εγκλωβισμένα στα Στενά του Ορμούζ.

Αποκάλεσε αυτήν την διαδικασία ως «Project Freedom» και πρόσθεσε ότι πρόκειται για μία «ανθρωπιστική χειρονομία εκ μέρους των Ηνωμένων Πολιτειών, των χωρών της Μέσης Ανατολής, αλλά κυρίως του Ιράν».

«Για το καλό του Ιράν, της Μέσης Ανατολής και των ΗΠΑ, ενημερώσαμε αυτές τις χώρες ότι θα καθοδηγήσουμε τα πλοία τους με ασφάλεια έξω από αυτές τις περιορισμένες θαλάσσιες οδούς, ώστε να μπορούν ελεύθερα και να συνεχίσουν τις δραστηριότητές τους», τόνισε ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος σε ανάρτησή του στο Truth Social.

«Αυτή η διαδικασία, Project Freedom (Σχέδιο Ελευθερία), θα ξεκινήσει το πρωί της Δευτέρας, ώρα Μέσης Ανατολής», πρόσθεσε ο Τραμπ.

Στην ανάρτησή του παράλληλα ο Τραμπ είπε ότι οι ΗΠΑ έχουν «πολύ θετικές συζητήσεις» με το Ιράν που «θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε κάτι πολύ θετικό για όλους».

Όπως έκανε γνωστό η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM), στις δυνάμεις που θα πάρουν μέρος στην επιχείρηση περιλαμβάνονται «αντιτορπιλικά με κατευθυνόμενους πυραύλους, περισσότερα από 100 αεροσκάφη ξηράς και θαλάσσης, μη επανδρωμένες πλατφόρμες πολλαπλών τομέων, καθώς και 15.000 στελέχη των ενόπλων δυνάμεων».

Αναλυτικά η ανάρτηση Τραμπ:

«Χώρες από όλο τον κόσμο, οι οποίες σχεδόν όλες δεν εμπλέκονται στη διαμάχη της Μέσης Ανατολής που εξελίσσεται τόσο εμφανώς και βίαια, μπροστά στα μάτια όλων, έχουν ζητήσει από τις Ηνωμένες Πολιτείες να βοηθήσουμε στην απελευθέρωση των πλοίων τους, τα οποία έχουν εγκλωβιστεί στο Στενό του Ορμούζ, για ένα ζήτημα με το οποίο δεν έχουν απολύτως καμία σχέση — είναι απλώς ουδέτεροι και αθώοι θεατές! Για το καλό του Ιράν, της Μέσης Ανατολής και των Ηνωμένων Πολιτειών, έχουμε πει σε αυτές τις χώρες ότι θα καθοδηγήσουμε τα πλοία τους με ασφάλεια έξω από αυτές τις απαγορευμένες πλωτές οδούς, ώστε να μπορούν να συνεχίσουν ελεύθερα και άνετα τις δραστηριότητές τους. Και πάλι, πρόκειται για πλοία από περιοχές του κόσμου που δεν εμπλέκονται με κανέναν τρόπο σε ό,τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στη Μέση Ανατολή. Έχω πει στους εκπροσώπους μου να τους ενημερώσουν ότι θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να βγάλουμε τα πλοία και τα πληρώματά τους με ασφάλεια από το Στενό. Σε όλες τις περιπτώσεις, δήλωσαν ότι δεν θα επιστρέψουν μέχρι η περιοχή να γίνει ασφαλής για πλοήγηση και για οτιδήποτε άλλο. Αυτή η διαδικασία, το «Project Freedom», θα ξεκινήσει τη Δευτέρα το πρωί, ώρα Μέσης Ανατολής. Γνωρίζω πλήρως ότι οι εκπρόσωποί μου διεξάγουν πολύ θετικές συζητήσεις με το Ιράν και ότι αυτές οι συζητήσεις θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε κάτι πολύ θετικό για όλους.

Η μετακίνηση των πλοίων αποσκοπεί απλώς στην απελευθέρωση ανθρώπων, εταιρειών και χωρών που δεν έχουν κάνει απολύτως τίποτα κακό — είναι θύματα των περιστάσεων. Πρόκειται για μια ανθρωπιστική χειρονομία εκ μέρους των Ηνωμένων Πολιτειών, των χωρών της Μέσης Ανατολής, αλλά κυρίως του Ιράν. Πολλά από αυτά τα πλοία έχουν εξαντλήσει τα αποθέματα τροφίμων και όλων των άλλων ειδών που είναι απαραίτητα για να μπορούν τα πολυάριθμα πληρώματα να παραμείνουν επί του σκάφους υπό υγιεινές και ασφαλείς συνθήκες. Πιστεύω ότι θα συνέβαλε σημαντικά στην επίδειξη καλής θέλησης εκ μέρους όλων όσων έχουν αγωνιστεί τόσο σκληρά τους τελευταίους μήνες. Εάν, με οποιονδήποτε τρόπο, αυτή η ανθρωπιστική διαδικασία υποστεί παρεμπόδιση, η παρεμπόδιση αυτή, δυστυχώς, θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με ισχύ. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα».

Λίγο αργότερα, ο δημοσιογράφος του Axios Μπαράκ Ραβίντ, σε ανάρτησή του στο X ανέφερε ότι τα πλοία του αμερικανικού ναυτικού θα βρίσκονται «στην περιοχή», σε περίπτωση που χρειαστεί να αποτρέψουν τις ιρανικές στρατιωτικές δυνάμεις από το να επιτεθούν σε εμπορικά πλοία που κινούνται μέσω των Στενών και η όλη πρωτοβουλία δεν θα περιλαμβάνει απαραίτητα πλοία του Ναυτικού των ΗΠΑ να συνοδεύουν εμπορικά πλοία.

Όπως αναφέρει ο δημοσιογράφος επικαλούμενος δύο αξιωματούχους, το αμερικανικό ναυτικό πρόκειται να παρέχει στα εμπορικά πλοία πληροφορίες σχετικά με τις καλύτερες θαλάσσιες λωρίδες στα Στενά, ειδικά όσον αφορά τη χρήση λωρίδων που δεν έχουν ναρκοθετηθεί από τον ιρανικό στρατό.

🚢The new Hormuz Strait initiative will not necessarily include U.S. Navy ships escorting commercial ships, according to two U.S. officials

🚢One of the officials said U.S. Navy ships will be "in the vicinity" in case they need to prevent Iran's military from attacking commercial… https://t.co/motz3sd7DF — Barak Ravid (@BarakRavid) May 4, 2026

Η αντίδραση του Ιράν

Άμεση ήταν η αντίδραση του Ιράν στο «Project Freedom» του Αμερικανού προέδρου καθώς ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος προειδοποίησε ότι η Τεχεράνη θα θεωρούσε οποιαδήποτε «αμερικανική ανάμιξη» στο στενό του Ορμούζ «παραβίαση» της κατάπαυσης του πυρός.

«Προειδοποίηση: Οποιαδήποτε αμερικανική ανάμιξη στο νέο ναυτικό καθεστώς στο στενό του Ορμούζ θα θεωρηθεί παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός», τόνισε στα αγγλικά και στα περσικά μέσω X ο Εμπραχίμ Αζιζί, πρόεδρος της επιτροπής του ιρανικού κοινοβουλίου που είναι αρμόδια για υποθέσεις εθνικής ασφαλείας.