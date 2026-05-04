Η ανατριχιαστική δολοφονία της μικρής Άννυ – Όταν η αθωότητα συγκρούστηκε βίαια με τη φρίκη

Η παιδική αθωότητα είναι ένα δώρο. Ένα εύθραυστο και ταυτόχρονα τόσο πολύτιμο δώρο για μία ολόκληρη κοινωνία που μέσα από αυτή την αθωότητα βλέπει τις ελπίδες της για ένα καλύτερο αύριο να ξαναγεννιούνται.

Εκφράζεται μέσα από ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, το παιχνίδι. Και είναι τόσο αθώο όλο αυτό που έχει απόλυτη εμπιστοσύνη στον «κόσμο» των μεγάλων. Κανονικά η παιδική ηλικία θα έπρεπε να προστατεύεται απόλυτα, να παραμένει ανεπηρέαστη από τη βία και τη σκοτεινή πλευρά της ανθρώπινης φύσης όπως αυτή εκφράζεται μέσα από τον «κόσμο» των ενηλίκων.

Και όμως. Υπάρχουν στιγμές που η αθωότητα αυτή συγκρούεται βίαια με την πραγματικότητα, αφήνοντας πίσω της ένα ανοιχτό τραύμα που δεν αφορά μόνο το άτομο αλλά μία ολόκληρη κοινωνία. Στο σύνολό της.

Η υπόθεση της μικρής Άννυ αποτελεί μία τέτοια περίπτωση. Ένα παιδί μόλις τεσσάρων ετών βρέθηκε στο επίκεντρο ενός εγκλήματος που ανέτρεψε κάθε έννοια ασφάλειας και εμπιστοσύνης και έκανε ακόμα και τους πιο έμπειρους αστυνομικούς του Τμήματος Ανθρωποκτονιών της Ελληνικής Αστυνομίας να λυγίζουν και να κάνουν την έρευνα τους με δάκρυα στα μάτια.

Η σύγκρουση αυτή δεν είναι απλώς σοκαριστική. Είναι βαθιά αποσταθεροποιητική γιατί κάνει σμπαράλια την αυτονόητη πεποίθηση πως η παιδική ηλικία είναι ένας ασφαλής κόσμος.

Μέσα σε εκείνη την τραγωδία η αθωότητα έπαψε να είναι μια αφηρημένη έννοια και απέκτησε ένα σπαρακτικό πρόσωπο. Η παιδική φωνή που δεν πρόλαβε να ακουστεί. Τα παιχνίδια που έμειναν στη μέση, οι στιγμές που δεν θα υπάρξουν ποτέ, έρχονται σε οδυνηρή αντίθεση με τη βαρβαρότητα ενός εγκλήματος που διέπραξε ο άνθρωπος που θα έπρεπε να είναι εκείνος που θα έπρεπε όλα αυτά να τα προστατεύει, με κάθε κόστος, ακόμα και με την ίδια του τη ζωή.

Όταν η αθωότητα συνάντησε τη φρίκη

Στην πραγματικότητα η ιστορία μας ξεκινάει το 2011 με αφετηρία τη γειτονική Βουλγαρία. Ο Στανισλάβ Μπακατσίεφ είχε γνωρίσει τη Δημητρίνα Μπορίσοβα. Οι δυο τους είχαν ερωτευτεί και αν και ζούσαν σε συνθήκες φτώχειας αποφάσισαν να επιχειρήσουν να δημιουργήσουν τη δική τους οικογένεια.

Το 2011 η Δημητρίνα γέννησε το κοριτσάκι τους και έτσι αποφάσισαν να μεταναστεύσουν στην Ελλάδα με την ελπίδα να μπορέσουν να χτίσουν μία καλύτερη ζωή. Όλα, ωστόσο, πήγαν στραβά.

Η τριμελής οικογένεια εγκαταστάθηκε σε ένα μικρό διαμέρισμα στο κέντρο της Αθήνας, στην οδό Μιχαήλ Βόδα. Η μητέρα εργαζόταν περιστασιακά. Ο πατέρας είχε αρχίσει να δημιουργεί προβλήματα καθώς δεν εργαζόταν, ζήλευε τη γυναίκα του και κυρίως οι συναναστροφές του ήταν άνθρωποι του υποκόσμου με παραβατική συμπεριφορά.

Οι γείτονες άρχισαν να ακούνε συχνούς καβγάδες ανάμεσα στο ζευγάρι ενώ από ένα σημείο και έπειτα ήταν ξεκάθαρο πως ο Μπακατσίεφ (τον οποίο οι γείτονες ήξεραν και σαν Σάββα) έκανε χρήση ναρκωτικών ουσιών.

Βλέποντας πως δεν μπορούν να ζήσουν έτσι η Μπορίσοβα φεύγει για μερικές ημέρες στη Γερμανία προκειμένου να τακτοποιήσει κάποιες προσωπικές της υποθέσεις και με την ελπίδα να βρει εκεί δουλειά, ώστε, να μετακομίσουν μόνιμα.

Όταν έφυγε για το ταξίδι η Μπορίσοβα άφησε πίσω την 4χρονη κόρη της Άννυ που έμεινε στο σπίτι στο κέντρο της Αθήνας με τον πατέρα της και με τον φίλο του Νικολάι Αχμέντοφ, ο οποίος εκείνη την περίοδο έμενε μαζί με την οικογένεια. Η Μπορίσοβα έφυγε από την Αθήνα στις 17 Απριλίου 2015.

Από εκεί και πέρα κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει με ακρίβεια τι έγινε και πότε. Μόνο εικασίες μπορούν να γίνουν με βάση τα όσα προέκυψαν από την αστυνομική έρευνα.

Το ζήτημα είναι πως ο πατέρας συνέχισε κανονικά τη ζωή του ενώ σε όσους τον ρωτούσαν απαντούσε πως μαζί με τη μητέρα είχε φύγει για τη Γερμανία και η μικρή Άννυ.

Όταν η Μπορίσοβα επέστρεψε στην Αθήνα και δεν βρήκε τη μικρή Άννυ ρώτησε τον Μπακατσίεφ πού είναι το παιδί και εκείνος της απάντησε πως δεν ήξερε και πως ένα πρωί είχε ξυπνήσει και δεν την βρήκε στο σπίτι. Έλεγε, μάλιστα, πως δεν είχε ενημερώσει την Ελληνική Αστυνομία γιατί φοβήθηκε ότι η Μπορίσοβα θα θύμωνε και θα τον χώριζε.

Τελικά το ζευγάρι πήγε και δήλωσε την εξαφάνιση της μικρης Άννυ στις 25 Απριλίου, με αναγραφόμενη ημέρα εξαφάνισης την 21η Απριλίου. Η πολυήμερη καθυστέρηση όπως ήταν φυσικό προκαλέσε αμέσως υποψίες στους έμπειρους αστυνομικούς που ανέλαβαν την υπόθεση αφού οι αντιφάσεις σε ότι αφορά τις ημερομηνίες ήταν πολλές.

Πότε το ζευγάρι έλεγε για 20 Απριλίου, άλλοτε για 22 Απριλίου, αργότερα άλλη ημερομηνία. Ακόμα και στην εκπομπή «Φως στο Τούνελ» της Αγγελικής Νικολούλη που εμφανίστηκαν έπεφταν στην μία αντίφαση μετά την άλλη, ενώ είπαν πως πριν ενημερώσουν τις Αρχές είχαν ταξιδέψει στη Βουλγαρία προκειμένου να συμβουλευτούν τη μητέρα της Μπορίσοβα για το πώς θα χειριστούν την όλα κατάσταση.

Η ανατριχιαστική αποκάλυψη ενός φρικτού εγκλήματος

Παράλληλα, με την αστυνομική έρευνα το Amber Alert που εκδόθηκε για τη μικρή Άννυ και οι φωτογραφίες του μικρού κοριτσιού που εμφανίζονταν παντού, είχαν ευαισθητοποιήσει την ελληνική κοινωνία που παρακολουθούσε με κομμένη την ανάσα τις εξελίξεις στην σκοτεινή αυτή υπόθεση.

Στις αρχές Μαΐου, πλέον, άπαντες ήταν πεπεισμένοι πως κάτι κακό είχε συμβεί απλά κανείς δεν μπορούσε να την έκταση της φρίκης. Αυτή αποκαλύφθηκε μία ημέρα σαν σήμερα. Στις 4 Μαΐου 2015, οι αστυνομικοί είχαν καλέσει για άλλη μία πολύωρη ανάκριση τον πατέρα.

Η πίεση που του ασκούσαν το τελευταίο διάστημα ήταν αφόρητη καθώς σε έρευνες που είχαν γίνει στο σπίτι της οικογένειας είχαν βρεθεί σε διάφορα σημεία ίχνη αίματος. Η ανάλυση DNA έδειξε πως το αίμα αυτό ανήκε στη μικρή Άννυ.

Οι αστυνομικοί, λοιπόν, γνώριζαν πως ο πατέρας είχε κάνει κακό στο κοριτσάκι αλλά με δεδομένο ότι πτώμα δεν υπήρχε χρειάζονταν την ομολογία του. Εκείνη την ημέρα ο Στανισλάβ Μπακατσίεφ «έσπασε» και είπε τα πάντα!

Στην αρχή είπε πως ο ίδιος είχε κάνει χρήση ναρκωτικών, αποκοιμήθηκε και η μικρή από περιέργεια δοκίμασε ναρκωτικά και πέθανε. Αυτό, βέβαια, δεν έπεισε τους αστυνομικούς οι οποίοι πιεστικά συνέχισαν να ζητούν απαντήσεις ως προς το κίνητρο της δολοφονίας. Τελικά ο Μπακατσίεφ, είπε πως δολοφόνησε την Άννυ επειδή φοβήθηκε πως η Μπορίσοβα θα τον εγκατέλειπε και θα έφευγε στη Γερμανία χωρίς εκείνον. Το έγκλημα τοποθετήθηκε χρονικά ανάμεσα στη Μεγάλη Τετάρτη 8 Απριλίου και τη Μεγάλη Παρασκευή 10 Απριλίου.

Και πάλι, όμως, τα πιο σοκαριστικά δεν είχαν αποκαλυφθεί. Όταν μετά την ομολογία, οι αστυνομικοί ζήτησαν από τον Μπακατσίεφ να τους πει πού είχε κρύψει το πτώμα εκείνος τους ξετύλιξε μπροστά τους ένα αληθινό θρίλερ που έκανε και τους πιο σκληρούς να λυγίσουν.

«Ήθελα να πάω να τη θάψω αλλά δεν υπήρχε φτυάρι… Δεν ήθελα να τα κάνω όλα αυτά… Ήθελα να τη βάλω σε σακούλα, αλλά το παιδί ήταν πέτρα και έσπασε. Αναγκάστηκα να κόψω κάποια κομμάτια και τα πήγα στα σκουπίδια», είχε πει.

«Δεν υπάρχει περίπτωση να βρούμε ούτε κόκκαλο από το πτώμα της τετράχρονης» είχε τότε διοικητής της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, αποκαλύπτοντας - όταν οι τηλεοπτικές κάμερες είχαν κλείσει - πως ο πατέρας αφού σκότωσε το μικρό κοριτσάκι, το τεμάχισε, το έβρασε μαζί με ρύζι, τύλιξε τα κομμάτια σε αλουμινόχαρτο και πέταξε τα κομμάτια σε διάφορους κάδους σκουπιδιών!

Επιπλέον, είχε φροντίσει να καλύψει με πετσέτες τα παράθυρα του διαμερίσματος προκειμένου να απορροφούν τους υδρατμούς ενώ μετά το φρικτό έγκλημα πούλησε την κούνια, το καρότσι και τα παιχνίδια της μικρής σε Ρουμάνο, έναντι 55 ευρώ!

Μετά τα όσα αποκαλύφθηκαν ο Μπακατσίεφ κατηγορήθηκε για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ο Νικολάι για συνέργεια και η Μπορίσοβα για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο. Όλοι τους προφυλακίστηκαν ενώ ταυτόχρονα η σοκαρισμένη κοινωνία μάθαινε πως η μικρή Άννυ ζούσε έναν εφιάλτη στα χέρια του κακοποιητικού πατέρα της.

Στη δίκη που έγινε το 2017 στο Μικτό Ορκωτό Εφετείο της Αθήνας, η ιατροδικαστική υπηρεσία δεν μπόρεσε να αποδώσει ακριβές αίτιο θανάτου, καθώς δεν βρέθηκε ποτέ το σώμα του παιδιού. Η μικρή Άννυ φέρεται να έχασε τη ζωή της από κακοποίηση ή στραγγαλισμό. Κανείς δεν έμαθε ποτέ.

Οι δικαστές χαρακτήρισαν τον Μπακατσίεφ «επικίνδυνο και αμετανόητο». Τον καταδίκασαν σε ισόβια κάθειρξη και επιπλέον ποινή φυλάκισης δύο ετών, κρίνοντάς τον ένοχο για ανθρωποκτονία από πρόθεση, οπλοχρησία και περιύβριση νεκρού.

Ο φίλος του Νικολάι καταδικάστηκε σε 12 χρόνια κάθειρξη για συνέργεια. Τέλος, η Μπορίσοβα καταδικάστηκε πρωτόδικά σε κάθειρξη έξι ετών με αναστολή για το αδίκημα της θανατηφόρας έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο, αλλά στο εφετείο αθωώθηκε.