Τι είναι ο χανταΐος που έχει προκαλέσει συναγερμό σε κρουαζιερόπλοιο - Μετάδοση και συμπτώματα

Συναγερμός έχει σημάνει σε κρουαζιερόπλοιο που πλέει στον Ατλαντικό Ωκεανό μετά την καταγραφή τριών θανάτων επιβατών, που μολύνθηκαν από χανταϊό.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει επιβεβαιώσει πως ο θάνατος των τριών συνδέεται με τον ιό και επισήμανε πως εξετάζονται άλλα πέντε περιστατικά.

Το συμβάν λαμβάνει χώρα στο MV Hondius, το οποίο ταξίδευε από την Αργεντινή προς το Πράσινο Ακρωτήριο.

Τι γνωρίζουμε για τον χανταϊό

Όσον αφορά στον χανταϊό, πρόκειται για μία σειρά από ιούς που μεταφέρουν τρωκτικά και μεταδίδεται στον άνθρωπο, κυρίως, μέσω εισπνοής αερομεταφερόμενων σωματιδίων ή αποξηραμένα περιττώματα.

Μπορεί, επίσης, να μεταδοθεί μέσω του σάλιου ενός τρωκτικού, σύμφωνα με τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC) των ΗΠΑ. Σπανίζουν οι περιπτώσεις μολύνσεων από δάγκωμα ή γδάρσιμο.

Ο χανταϊός μπορεί να προκαλέσει δύο σοβαρές ασθένειες. Η πρώτη ονομάζεται Πνευμονικό Σύνδρομο από Χανταϊό (HPS). Τα πρώτα της συμπτώματα είναι η κόπωση, ο πυρετός, ο πόνος στους μύες. Ακολουθείται από πονοκεφάλους, ζαλάδα, ρίγη και στομαχικά προβλήματα. Εάν αναπτυχθούν και αναπνευστικά συμπτώματα, ο ασθενής κινδυνεύει από θάνατο σε ποσοστό περίπου 38%, σύμφωνα με το CDC.

Η δεύτερη ασθένεια ονομάζεται Αιμορραγικός Πυρετός με Νεφρικό Σύνδρομο (HFRS) και πρόκειται για σοβαρότερη περίπτωση, που προκαλεί, κυρίως, προβλήματα στα νεφρά. Τα μεταγενέστερα συμπτώματα μπορεί να περιλαμβάνουν χαμηλή αρτηριακή πίεση, εσωτερική αιμορραγία και οξεία νεφρική ανεπάρκεια.

Πόσα κρούσματα χανταϊού υπάρχουν παγκοσμίως

Υπολογίζεται ότι παγκοσμίως καταγράφονται 150.000 κρούσματα HFRS κάθε χρόνο, κυρίως στην Ευρώπη και την Ασία. Περισσότερα από τα μισά κρούσματα εμφανίζονται, συνήθως, στην Κίνα.

Τα τελευταία δεδομένα από τις ΗΠΑ δείχνουν ότι από το 1993, όταν ξεκίνησε η επιτήρηση του ιού, έως το 2023, υπήρξαν 890 κρούσματα στη χώρα.

Ωστόσο, ο ιός της Σεούλ, ένα από τα κύρια στελέχη του χανταϊού, που μεταφέρεται από τους αρουραίους της Νορβηγίας (γνωστούς και ως καφέ αρουραίους), εντοπίζεται παγκοσμίως.

Τρόποι αντιμετώπισης

Δεν υπάρχει συγκεκριμένη θεραπεία για τις λοιμώξεις από χανταϊό.

Το CDC συνιστά υποστηρικτική φροντίδα για την αντιμετώπιση των συμπτωμάτων, μεταξύ αυτών οξυγονοθεραπεία, αντιιικά φάρμακα, ακόμη και αιμοκάθαρση.

Ασθενείς με σοβαρά συμπτώματα μπορεί να καταλήξουν σε μονάδες εντατικής θεραπείας. Σε σοβαρές περιπτώσεις, ορισμένοι μπορεί να χρειαστεί να διασωληνωθούν.

Συνίσταται η πλήρης εξάλειψη της επαφής με τρωκτικά αλλά και η σφράγιση των σημείων εισόδου σε υπόγεια ή σοφίτες. Προτείνεται επίσης η χρήση προστατευτικού εξοπλισμού κατά τον καθαρισμό των περιττωμάτων των τρωκτικών για την αποφυγή εισπνοής μολυσμένου αέρα.