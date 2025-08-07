Βγήκαν τα όπλα στον Ασπρόπυργο – Ρομά συνεπλάκησαν με ομογενείς από την πρώην ΕΣΣΔ

Κάτι από... «Άγρια Δύση» θύμισε το απόγευμα της Τετάρτης η περιοχή του Ασπροπύργου, όταν ξέσπασε ένοπλη, άγρια σύγκρουση μεταξύ νεαρών Ρομά και ομογενών από την πρώην Σοβιετική Ένωση.

Το επεισόδιο σημειώθηκε περίπου στις 5 το απόγευμα της Δευτέρας στον καταυλισμό «Νέα Ζωή», όταν τέσσερα άτομα Ρομά, που βρισκόταν μέσα σε Ι.Χ. αυτοκίνητο, καταδίωξαν όχημα στο οποίο επέβαιναν οι νεαροί ομογενείς. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, ακολούθησε έντονος διαπληκτισμός και συμπλοκή μεταξύ των δύο ομάδων.

Οι ομογενείς, σύμφωνα με την ΕΡΤ, αποχώρησαν από το σημείο και κατέφυγαν σε ιδιωτική επιχείρηση κοντά στον καταυλισμό, η οποία φέρεται να ανήκει σε δύο εξ αυτών. Ωστόσο, η κατάσταση δεν εκτονώθηκε. Οι Ρομά, τους ακολούθησαν και άνοιξαν πυρ προς το κτίριο. Σύμφωνα με μαρτυρίες, ακούστηκαν τουλάχιστον 40 πυροβολισμοί, ενώ οι δράστες καλούσαν προκλητικά τα μέλη της αντίπαλης ομάδας να εξέλθουν από τον χώρο.

Από τα πυρά προκλήθηκαν υλικές ζημιές τόσο στο αυτοκίνητο των ομογενών όσο και στο κτίριο της επιχείρησης. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι αρκετές «αδέσποτες» σφαίρες κατέληξαν σε παρακείμενες κατοικίες, διαπερνώντας τοίχους και σκορπώντας τον τρόμο σε κατοίκους της περιοχής.