Βίαιη ρατσιστική επίθεση σε λαϊκή αγορά: Πακιστανός εργάτης κατήγγειλε ξυλοδαρμό από πατέρα και γιο

Ένα ακόμη περιστατικό ρατσιστικής βίας καταγγέλθηκε, αυτή τη φορά σε λαϊκή αγορά, όπου Πακιστανός εργάτης δέχθηκε επίθεση από πωλητή και τον γιο του, το μεσημέρι της Τρίτης 20 Ιανουαρίου.

Σύμφωνα με την καταγγελία του παθόντος στην ΚΕΕΡΦΑ, ο οποίος εργάζεται συχνά σε λαϊκές αγορές βοηθώντας πωλητές στο φόρτωμα και ξεφόρτωμα προϊόντων, κλήθηκε από συγκεκριμένο παραγωγό την ώρα που ήδη εξυπηρετούσε άλλον.

Όταν έσπευσε στο σημείο, ο πωλητής φέρεται να αντέδρασε έντονα επειδή προηγουμένως είχε βοηθήσει Ινδό παραγωγό, απευθύνοντάς του προσβλητικές και ρατσιστικές εκφράσεις.

Όπως περιγράφει ο ίδιος, ο πωλητής τον ακινητοποίησε κρατώντας του τα χέρια, ενώ στη συνέχεια ο γιος του –ο οποίος, σύμφωνα με τον παθόντα, ασχολείται με την πυγμαχία– τον χτύπησε επανειλημμένα στο πρόσωπο. Ο εργάτης έπεσε στο έδαφος αιμόφυρτος, μέχρι που άλλος παραγωγός έσπευσε να τον βοηθήσει και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο ΚΑΤ.

Ο παθών σημειώνει ότι δεν είναι η πρώτη φορά που δέχεται επίθεση από τα ίδια άτομα, ωστόσο στο παρελθόν είχε φοβηθεί να προχωρήσει σε καταγγελία. «Και άλλοι τους φοβούνται», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σήμερα, ο εργάτης προχώρησε σε επίσημη καταγγελία στο Τμήμα Ρατσιστικής Βίας της ΕΛΑΣ.