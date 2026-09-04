Βιβλία Δημοτικού δείχνουν ομόφυλους γονείς και αυτό κρίνεται ως μεγάλο πρόβλημα - Τι απαντά το υπουργείο Παιδείας

Το υπουργείο Παιδείας παρέχει διευκρινίσεις όσον αφορά στο περιεχόμενο και τις εικόνες δύο νέων διδακτικών βιβλίων για το Δημοτικό, το οποίο έχει προκαλέσει αντιδράσεις σε μερίδα πολιτών.

Γίνεται λόγος για το βιβλίο Γλώσσας της Β΄ Δημοτικού «Η γλώσσα μου» και το βιβλίο Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής της ΣΤ΄ Δημοτικού, όπου υπάρχει περιεχόμενο που κρίθηκε ότι σπάει το πρότυπο της παραδοσιακής οικογένειας.

Στο βιβλίο Γλώσσας της Β΄ Δημοτικού, στην πρώτη θεματική ενότητα με τίτλο «Ποιοι είναι οι σημαντικοί αγαπημένοι γύρω μας;», παρουσιάζονται μέσα από εικονογραφήσεις διαφορετικές οικογενειακές συνθέσεις.

Στο υλικό που έχει δημοσιοποιηθεί εμφανίζονται, μεταξύ άλλων, οικογένειες στις οποίες υπάρχουν δύο πατέρες ή δύο μητέρες.

Πιο αναλυτική είναι η αναφορά στις διαφορετικές μορφές οικογένειας στο βιβλίο Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή της ΣΤ΄ Δημοτικού, το οποίο έχει συγγράψει ο κοινωνιολόγος Μανούσος Μαραγκουδάκης.

Στην πρώτη ενότητα, με τίτλο «Η ελληνική οικογένεια», το βιβλίο αναφέρεται στη «μεγάλη πολυμορφία» των οικογενειακών σχημάτων και παρουσιάζει διαφορετικούς τύπους οικογένειας.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η πυρηνική, η μονογονεϊκή, η εκτεταμένη και η θετή οικογένεια, ενώ υπάρχει ξεχωριστή αναφορά στην «οικογένεια με δύο γονείς του ίδιου φύλου».

Η απάντηση του υπουργείου Παιδείας

Αναφορικά με τη συζήτηση που έχει προκύψει, σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο αποτυπώνεται η έννοια της οικογένειας στα νέα σχολικά εγχειρίδια, το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, επισημαίνει ότι για τις συγκεκριμένες εικόνες του βιβλίου Γλώσσας της Β΄ Δημοτικού έχουν ήδη δοθεί δημόσιες διευκρινίσεις από τον εκδοτικό οίκο, σύμφωνα με τις οποίες δεν απεικονίζουν όσα τους αποδόθηκαν σε σχετικά δημοσιεύματα.

Παράλληλα, το υπουργείο διευκρινίζει ότι τα βιβλία δεν αποτελούν επιλογές της πολιτικής ηγεσίας ως προς το περιεχόμενό τους.

Αλλά, αυτά αξιολογούνται από επιστημονικές επιτροπές και ακολουθούν τις προβλεπόμενες διαδικασίες του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής ώστε να διασφαλιστεί πως το περιεχόμενο δεν επηρεάζεται από την κρίση του εκάστοτε υπουργού.

Σύμφωνα με το υπουργείο, η διαδικασία δεν ολοκληρώνεται με την ένταξη ενός βιβλίου στο Μητρώο Διδακτικών Βιβλίων. Πέρα από τις προβλεπόμενες υποχρεώσεις για διορθώσεις και επικαιροποιήσεις, με πρωτοβουλία της υπουργού Παιδείας έχει ήδη δημιουργηθεί από το ΙΕΠ πλατφόρμα καταγραφής επισημάνσεων και λαθών. Μέσω της συγκεκριμένης διαδικασίας, παρατηρήσεις που προκύπτουν μπορούν να καταγράφονται και να εξετάζονται με τον προβλεπόμενο θεσμικό τρόπο.