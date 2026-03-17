Βίντεο από άγρια συμπλοκή ανηλίκων στην Κυψέλη: Μπουνιές και κλωτσιές στη μέση του δρόμου

Άλλο ένα περιστατικό από άγρια συμπλοκή ανηλίκων στη μέση του δρόμου, αυτή τη φορά στην Κυψέλη, έρχεται στο φως της δημοσιότητας.
Σε βίντεο ντοκουμέντο που παρουσίασε η εκπομπή «Live News» του Mega, διακρίνονται νεαροί να έρχονται στα χέρια με μπουνιές και κλωτσιές, να ρίχνουν κάτω ένα άτομο και να το χτυπούν στο κεφάλι.
Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι τα άτομα δεν ήταν πάνω από 17 - 18 ετών, ενώ περαστικοί μπήκαν ανάμεσά τους για να τούς χωρίσουν, με μεγάλο κόπο.
Οδηγοί κόρναραν και περαστικοί φώναζαν, ωστόσο οι ανήλικοι δεν έδιναν σημασία και συνέχισαν το ξύλο μέχρι να επέμβουν οι περαστικοί.
