Βίντεο από το σφοδρό τροχαίο στο Παγκράτι: Νεκρή η 65χρονη πεζή που παρασύρθηκε

Βίντεο από το σημείο που σημειώθηκε το σφοδρό τροχαίο στο Παγκράτι.

Νέο βίντεο έρχεται στη δημοσιότητα από το σοκαριστικό τροχαίο που σημειώθηκε λίγο πριν τις 19:00 στη συμβολή των οδόν Ιλιάδος και Νεοπτολέμου στο Παγκράτι.

Όχημα εκτός ελέγχου έπεσε σε τρία σταθμευμένα και τραυμάτισε τουλάχιστον μια 65χρονη πεζή γυναίκα. Η γυναίκα υπέστη πολύ σοβαρά τραύματα και διακομίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Πλάνα του Orange Press Agency από το σημείο της σύγκρουσης μαρτυρούν τη σφοδρότητά της. Τα ΙΧ που ενεπλάκησαν στο τροχαίο παρουσιάζουν εκτεταμένες ζημιές, ενώ ολόκληρα κομμάτια τους έχουν εκτοξευθεί στο οδόστρωμα.

Επί τόπου έχει σπεύσει κλιμάκιο της Τροχαίας για να διαπιστωθούν τα αίτια του ατυχήματος.

 

