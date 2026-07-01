Βίντεο–ντοκουμέντο από την τριπλή εμπρηστική επίθεση με αυτοσχέδιους εκρηκτικούς μηχανισμούς στη Θεσσαλονίκη, η οποία σημειώθηκε τα ξημερώματα σε σημεία που συνδέονται με πολιτευόμενους της Νέας Δημοκρατίας αναδεικνύει η ΕΡΤ.

Η έκρηξη καταγράφηκε σε πολυκατοικία, όπου πέντε άτομα τραυματίστηκαν, ενώ προκλήθηκαν εκτεταμένες υλικές ζημιές σε οχήματα και στο κτήριο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι επιθέσεις σημειώθηκαν μεταξύ 4:00 και 4:30 τα ξημερώματα σήμερα (1/7). Η ισχυρότερη έκρηξη προκλήθηκε, σύμφωνα με την Αστυνομία, πιθανότατα από γκαζάκια που είχαν τοποθετηθεί στην πυλωτή του κτιρίου.

Θεσσαλονίκη: Πέντε τραυματίες μετά το κύμα εμπρησμών

Από την έκρηξη τραυματίστηκαν πέντε άτομα, μεταξύ των οποίων και η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτη Νέστορα, η οποία διαμένει στη συγκεκριμένη πολυκατοικία.

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Κατά τις ίδιες πληροφορίες, κατέβηκε για να διαπιστώσει τι είχε συμβεί μετά την έκρηξη και τραυματίστηκε, μαζί με ακόμη ένα μέλος της οικογένειάς της και τρεις ενοίκους του κτηρίου.

Και οι πέντε τραυματίες διακομίστηκαν στο νοσοκομείο, ενώ η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα είναι διασωληνωμένη στη ΜΕΘ.

Οι μεγαλύτερες καταστροφές καταγράφηκαν στην πυλωτή της πολυκατοικίας, όπου δύο αυτοκίνητα καταστράφηκαν ολοσχερώς, ενώ υπέστησαν ζημιές και μοτοσικλέτες που ήταν σταθμευμένες στον χώρο. Η φωτιά επεκτάθηκε και σε τμήμα του κτηρίου, προκαλώντας πρόσθετες φθορές.

Επίσης, καταγράφηκαν ακόμα δύο αντίστοιχες εμπρηστικές επιθέσεις στην περιοχή της Τούμπας. Η μία σημειώθηκε εκεί όπου βρίσκεται η κατοικία του προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, Ζήση Ιωακείμοβιτς, και η δεύτερη εκεί, όπου διαμένει ο πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Σάββας Αναστασιάδης.

Κάτοικος πολυκατοικίας: «Ξυπνήσαμε μέσα στους καπνούς»

Ένοικος της πολυκατοικίας-στόχου, που διέμενε με την οικογένειά του στον 6ο όροφο του κτιρίου, ανέφερε στο ΣΚΑΙ:

«Ξυπνήσαμε από φωνές, είχε γεμίσει καπνό το σπίτι, σηκώσαμε το παιδί και πήγαμε στο μπαλκόνι να πάρουμε ανάσα. Βάλαμε βρεγμένες πετσέτες στο πρόσωπο και προσπαθούσαμε να ανασάνουμε μέσα στον καπνό. Η κεντρική είσοδος έλιωσε και έρχονταν όλα μέσα».

Από την πλευρά του, ο κ. Ιωακείμοβιτς δήλωσε στον Status FM 107,7 ότι πρόκειται για τυφλό χτύπημα στη Δημοκρατία.

«Τέτοιες ενέργειες, από όπου και αν προέρχονται, αποτελούν ένα πλήγμα για τη Δημοκρατία και την ομαλή λειτουργία της κοινωνίας μας» είπε χαρακτηριστικά, μετά τις επιθέσεις.

«Ακούσαμε έναν θόρυβο στην είσοδο της πολυκατοικίας, τρανταχτήκαμε λίγο και καταλάβαμε τελικά ότι ήταν γκαζάκι, το οποίο προφανώς βάλανε από ό,τι έμαθα νωρίς το πρωί» περιέγραψε ο ίδιος.

Ο κ. Αναστασιάδης, πάλι, σημείωσε πως οι δράστης της επίθεσης, στη δική του περίπτωση, έχει καταγραφεί από κάμερα που είχε τοποθετήσει στο σπίτι καθώς είχε πέσει και στο παρελθόν θύμα.

«Φαίνεται να μπαίνει ένας νεαρός, να αφήνει κάτι στην είσοδο της πολυκατοικίας και να αναχωρεί».

Θεσσαλονίκη - Πού στρέφονται τώρα οι έρευνες

Με τη σκόνη από τις εκρήξεις να έχει κατακαθίσει, η Αντιτρομοκρατική έχει ξεκινήσει εκτεταμένες έρευνες για την ταυτοποίηση και εντοπισμό των δραστών.

Όπως αναφέρει οι ΕΡΤ, άντρες της ΔΑΕΕ επισκέπτονται πόρτα-πόρτα ενοίκους των κτιρίων που χτυπήθηκαν αλλά και περιοίκους, συγκεντρώνοντας καταθέσεις, για τυχόν στοιχεία των δραστών.

Αναζητούνται επίσης κάθε τύπου κάμερες ασφαλείας που θα διέβλεπαν την περιοχή τις ώρες των επιθέσεων, καταγράφοντας τις κινήσεις των υπαίτιων.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της αστυνομίας, στην πολυκατοικία όπου διέμενε η πολιτεύτρια της ΝΔ, οι δράστες τοποθέτησαν ένα γκαζάκι και ένα μπιτόνι με εύφλεκτο υγρό στην πιλοτή, μπροστά από το ΙΧ της, και τα εκπυρσοκρότησαν, με τη φωτιά να καταπίνει το πρώτο όχημα και να επεκτείνεται στα διπλανά.