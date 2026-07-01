Μπαράζ επιθέσεων κατά πολιτευτών της ΝΔ: Στη ΜΕΘ τραυματίας - Στην Αντιτρομοκρατική η έρευνα

Ολοένα και περισσότερα στοιχεία έρχονται στο φως αναφορικά με το μπαράζ επιθέσεων με γκαζάκια κατά πολιτευτών της Νέας Δημοκρατίας, με ένα άτομο να τραυματίζεται σοβαρά και να νοσηλεύεται διασωληνωμένο στη ΜΕΘ του Ιπποκράτειου νοσοκομείου Θεσσαλονίκης.

Οι επιθέσεις σημειώθηκαν σε απόσταση μόλις 17 λεπτών στις περιοχές της Πυλαίας, της Τούμπας και της Ανάληψης - Χαριλάου.

Την έρευνα για την υπόθεση έχει αναλάβει, σύμφωνα με συγκλίνουσες πληροφορίες, η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία.

Οι επιθέσεις κατά πολιτευτών της ΝΔ

Άγνωστοι τοποθέτησαν γκαζάκια σε σπίτια του προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής ΝΔ Θεσσαλονίκης, Ζήση Ιωακείμοβιτς, του πρώην βουλευτή Β' Θεσσαλονίκης, Σάββα Αναστασιάδη και της πολιτευτή Α' Θεσσαλονίκης, Αφροδίτης Νέστορα.

Στην πρώτη περίπτωση, στις 04:18, εξερράγη γκαζάκι στην είσοδο πολυκατοικίας στην Πυλαία, χωρίς να αναφερθούν ζημιές.

Πέντε λεπτά αργότερα, σημειώθηκε δεύτερη έκρηξη στην είσοδο πολυκατοικίας στην περιοχή της Τούμπας, από την οποία προκλήθηκαν περιορισμένες υλικές ζημιές στην είσοδο.

Επιθέσεις με γκαζάκια κατά οχημάτων πολιτευτών της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη | ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ / EUROKINISSI

Το σοβαρότερο περιστατικό καταγράφηκε στις 04:35 στην περιοχή Ανάληψης - Χαριλάου, όταν φωτιά που εκδηλώθηκε, πιθανότατα από έκρηξη αυτοσχέδιου εμπρηστικού μηχανισμού στην πυλωτή πολυκατοικίας, κατέστρεψε δύο σταθμευμένα αυτοκίνητα.

Το τρίτο αυτό περιστατικό αφορούσε την κα Νέστορα, η οποία φαίνεται ότι αντιλήφθηκε τη φωτιά και κατέβηκε στο όχημά της για να την καταβέσει. Την ακολούθησε η μητέρα της, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν και οι δύο.

Σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, η μεν πολιτεύτρια φέρει εγκαύματα, ενώ η μητέρα της είναι σε σοβαρότερη κατάσταση και νοσηλεύεται διασωνωμένη στη ΜΕΘ. Ακόμα, με αναπνευστικά προβλήματα νοσηλεύεται και ο πατέρας της, όπως και άλλοι δύο ένοικοι της πολυκατοικίας.

Τι λένε τα θύματα των επιθέσεων

Ο κ. Ιωακείμοβιτς δήλωσε στον Status FM 107,7 ότι πρόκειται για τυφλό χτύπημα στη Δημοκρατία.

«Τέτοιες ενέργειες, από όπου και αν προέρχονται, αποτελούν ένα πλήγμα για τη Δημοκρατία και την ομαλή λειτουργία της κοινωνίας μας» είπε χαρακτηριστικά, μετά τις επιθέσεις.

«Ακούσαμε έναν θόρυβο στην είσοδο της πολυκατοικίας, τρανταχτήκαμε λίγο και καταλάβαμε τελικά ότι ήταν γκαζάκι, το οποίο προφανώς βάλανε από ό,τι έμαθα νωρίς το πρωί» περιέγραψε ο ίδιος.

Επίθεση με γκαζάκια σε οχήματα πολιτευτών της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη | ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ / EUROKINISSI

Ο κ. Αναστασιάδης, πάλι, σημείωσε πως οι δράστης της επίθεσης, στη δική του περίπτωση, έχει καταγραφεί από κάμερα που είχε τοποθετήσει στο σπίτι καθώς είχε πέσει και στο παρελθόν θύμα.

«Φαίνεται να μπαίνει ένας νεαρός, να αφήνει κάτι στην είσοδο της πολυκατοικίας και να αναχωρεί» είπε στον ΣΚΑΪ.

Ακόμα, έκανε λόγο για «στοχευμένες επιθέσεις».

Επίθεση με γκαζάκια σε οχήματα πολιτευτών της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη | ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ / EUROKINISSI

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, κατήγγειλε τις επιθέσεις σημειώνοντας πως «ήταν δολοφονικές. Επειδή κάποιοι άνθρωποι πιστεύουν σε μια παράταξη και στις ιδέες της, κάποιοι δολοφόνοι επέλεξαν να τους σκοτώσουν».

«Να συνεννοηθούμε ότι όταν βάζεις γκαζάκια, ειδικά σε αυτοκίνητα και σπίτια όπου μένουν άνθρωποι, αποδέχεσαι την πιθανότητα αυτοί να πεθάνουν», τόνισε ο κ. Μαρινάκης.