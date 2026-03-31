Βίντεο από την αίθουσα που θα στεγάσει τη δίκη για τα Τέμπη: Αυστηρά τα μέτρα για είσοδο στη διαδικασία

Ισχυρά μέτρα ασφαλείας έχει λάβει η ΕΛ.ΑΣ. ενόψει της αυριανής επανέναρξης της δίκης για τη σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη, στη Λάρισα. Την ίδια ώρα, βίντεο που ήρθε στο φως της δημοσιότητας δείχνει τις αλλαγές που έγιναν στην αίθουσα «Γαιόπολις».

Από τις 23 Μαρτίου όταν και διεκόπη η δίκη, μέχρι και σήμερα, γίνονταν συνεχείς συσκέψεις και πυρετώδεις εργασίες για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που εμφανίστηκαν την πρώτη ημέρα έναρξης της διαδικασίας.

Τεχνικά συνεργεία μπήκαν στην αίθουσα στη Λάρισα και αφαίρεσαν τις γυψοσανίδες που χώριζαν την κύρια αίθουσα με το φουαγιέ, προκειμένου να επεκταθεί κατά 80 τετραγωνικά και να προστεθούν κι άλλες θέσεις, αναφέρει η ΕΡΤ.

Δίκη για Τέμπη: Η χωρητικότητα της αίθουσας

Σε ό,τι αφορά στο χωροταξικό, στην κυρίως αίθουσα θα βρίσκονται οι δικηγόροι και όσοι από τους κατηγορούμενους, 36 στον αριθμό, θέλουν να δώσουν το «παρών» στη διαδικασία.

Όσον αφορά στους δημοσιογράφους: θα υπάρχουν συγκεκριμένες θέσεις για την παρακολούθηση της δίκης, ενώ στον κάτω όροφο όπου βρίσκονται οι ειδικές οθόνες, θα κάθονται και οι συγγενείς θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος.

Αναλυτικά οι θέσεις

250 θέσεις δικηγόρων

20 θέσεις δημοσιογράφων

138 θέσεις διαδίκων

36 θέσεις κατηγορουμένων

10 θέσεις δικαστών

Σύνολο 454

Δίκη για Τέμπη: Τα μέτρα ασφαλείας

Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες, για τη λήψη μέτρων προστασίας παραγόντων της δίκης και του δικαστικού καταστήματος θα διατεθούν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις τόσο εντός όσο και πέριξ του συνεδριακού κέντρου.

Ειδικότερα θα διατεθούν:

Διμοιρίες υποστήριξης -Ομάδες αποκατάστασης τάξης

Αστυνομικοί εντός της αίθουσας, οι οποίοι θα αναδιπλώνονται και θα αυξομειώνονται ανάλογα με τις ανάγκες

ΟΠΚΕ

Τροχαία που θα διευκολύνει την κυκλοφορία πέριξ της εγκατάστασης

Αστυνομικοί της Ασφάλειας που θα περιπολούν πέριξ της εγκατάστασης.