Βίντεο από τις εμπρηστικές επιθέσεις για οπαδικά σε Άγιο Δημήτριο και Δάφνη

Στη δημοσιότητα βγήκαν βίντεο - ντοκουμέντα που καταγράφουν καρέ καρέ τις κινήσεις των δραστών των δύο εμπρηστικών επιθέσεων σε σπίτια οργανωμένων οπαδών ομάδας, που σημειώθηκαν το περασμένο καλοκαίρι στην Δάφνη και τον Άγιο Δημήτριο.

Τα οπτικό υλικό από κάμερες που έφτασε στα χέρια των Αρχών ήταν καθοριστικό για την εξιχνίαση της υπόθεσης, καθώς καταγράφουν τη στιγμή που οι δράστες επιβαίνουν σε μοτοσυκλέτα και αρχικά πηγαίνουν έξω από πολυκατοικία στην Δάφνη, στην οποία διέμενε οργανωμένος οπαδός ομάδας.

Στο βίντεο που παρουσιάζει ο ΑΝΤ1, οι δύο δράστες φαίνεται να τοποθετούν και να ενεργοποιούν αυτοσχέδιο εμπρηστικό μηχανισμό στην είσοδο και στη συνέχεια να μεταβαίνουν στον Άγιο Δημήτριο, και πάλι έξω από πολυκατοικία που διέμενε άλλος οπαδός της ίδιας ομάδας.

Και στη δεύτερη πολυκατοικία οι δράστες κινήθηκαν με πανομοιότυπο τρόπο, τοποθετώντας και ενεργοποιώντας δεύτερο αυτοσχέδιο εμπρηστικό μηχανισμό.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών για την εξιχνίαση της υπόθεσης, σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι Αρχές οδηγήθηκαν στα ίχνη του 20χρονου ο οποίος- σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ, μετά τις επιθέσεις, διέφυγε στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής όπου διέμεινε για περίπου πέντε μήνες.

Όταν επέστρεψε στην Ελλάδα, εντοπίστηκε να διαμένει σε μισθωμένο κατάλυμα βραχυχρόνιας μίσθωσης στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου.

Το πρωί της Δευτέρας, (09/02) συνελήφθη και στη συνέχεια παραπέμφθηκε στον εισαγγελέα. Στη δικογραφία περιλαμβάνεται ακόμη ένα άτομο το οποίο αναζητείται.