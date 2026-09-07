Βίντεο ντοκουμέντο από τα Πατήσια: Αιμόφυρτος στο έδαφος ο άνδρας που πυροβολήθηκε

Στο φως της δημοσιότητας έρχεται βίντεο ντοκουμέντο λίγο μετά τους πυροβολισμούς και τον τραυματισμό ενός 55χρονου άνδρα στα Πατήσια.

Στο βίντεο που παρουσιάζει η ΕΡΤ διακρίνεται ο άνδρας να βρίσκεται αιμόφυρτος στο έδαφος, λίγα μόλις δευτερόλεπτα μετά την επίθεση, ενώ περίοικοι έσπευσαν να τον βοηθήσουν.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 4:55, στη συμβολή των οδών Βρούτου και Θέμου Νίνου. Ο 55χρονος, αλβανικής καταγωγής, μόλις είχε βγει από το σπίτι του όταν δύο άγνωστοι, που επέβαιναν σε μοτοσικλέτα, τον πλησίασαν και πυροβόλησαν εναντίον του.

Ο άνδρας δέχθηκε τα πυρά στα κάτω άκρα. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έφτασε στο σημείο και τον μετέφερε στο νοσοκομείο «Γεώργιος Γεννηματάς». Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία και η ζωή του δεν κινδυνεύει.

Οι δύο δράστες απομακρύνθηκαν από το σημείο με τη μοτοσικλέτα, ενώ οι αστυνομικοί που έσπευσαν στην περιοχή εντόπισαν και περισυνέλεξαν τρεις κάλυκες και μία βολίδα.

Η αστυνομία διερευνά την υπόθεση, αναζητώντας στοιχεία που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην ταυτοποίηση των δραστών και στην αποκάλυψη των κινήτρων της επίθεσης. Μεταξύ των σεναρίων που εξετάζονται είναι και αυτό του ξεκαθαρίσματος λογαριασμών.