Βίντεο ντοκουμέντο από την Αράχωβα: Η στιγμή που καίγεται το αυτοκίνητο των εκτελεστών

Βίντεο ντοκουμέντο που δείχνει το αυτοκίνητο των εκτελεστών του 42χρονου στην Αράχωβα να έχει τυλιχτεί στις φλόγες έρχεται στο φως της δημοσιότητας.

Στο βίντεο ντοκουμέντο που παρουσιάζει το ΕΡΤnews φαίνεται η στιγμή που το όχημα με το οποίο διέφυγαν οι δράστες έχει τυλιχθεί στις φλόγες. Το περιστατικό σημειώθηκε κοντά στην περιοχή Λιβάδι της Αράχωβας, περίπου 10 χλμ. μακριά από το σαλέ όπου έγινε η εκτέλεση του 42χρονου με το προσωνύμιο «μάγειρας».

Οι δράστες για να καλύψουν τα ίχνη τους του έβαλαν φωτιά. Το αυτοκίνητο είχε κλαπεί από την περιοχή του Αγίου Δημητρίου στην Αθήνα, ενώ ο ιδιοκτήτης δεν είχε προλάβει να δηλώσει το συμβάν, ενώ μέσα στο όχημα βρέθηκαν δύο όπλα.

Ο 42χρονος που είχε κατηγορηθεί για τη δολοφονία του δημοσιογράφου Γιώργου Καραϊβάζ, δολοφονήθηκε το βράδυ του Σαββάτου, ενώ, σύμφωνα με την αλλοδαπή φίλη του θύματος, ο άνδρας είχε βγει στο μπαλκόνι για να μιλήσει στο τηλέφωνο. Όταν άκουσε τους πυροβολισμούς ενημέρωσε αμέσως τις Αρχές.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν το θύμα να κείτεται σε ύπτια θέση και το σώμα του να είναι γεμάτο με τραύματα. Δίπλα του ήταν το κινητό τηλέφωνο το οποίο μεταφέρθηκε για ανάλυση στα εργαστήρια της αστυνομίας. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά οι δράστες διέφυγαν αρχικά πεζή και στην συνέχεια επιβιβάστηκαν στο όχημα το οποίο λίγη ώρα αργότερα πυρπόλησαν. Η αστυνομία εκτιμά πως υπήρχε και τρίτος συνεργός.

Το θύμα με τη φίλη του είχε μεταβεί από την Παρασκευή το πρωί, ενώ τα δύο υπόλοιπα ζευγάρια που διέμεναν στο σαλέ έφτασαν την επόμενη μέρα και ήταν 6 άτομα στην εξοχική κατοικία. Όταν βγήκε στο μπαλκόνι ο 42χρονος, βρήκαν την ευκαιρία οι δράστες και τον εκτέλεσαν με ένα πιστόλι και ένα καλάσνικοφ..