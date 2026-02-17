Όσο ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου «Βιολάντα» αναμένεται να απολογηθεί αύριο για όσα κατηγορείται για την τραγική έκρηξη που στοίχισε τη ζωή σε πέντε εργαζόμενες, στο στόχαστρο των Αρχών έχει μπει η τρίτη μονάδα του εργοστασίου που βρίσκεται στο Μακρυχώρι Λάρισας.

Οι έρευνες από την Πυροσβεστική και την Περιφέρεια έχουν ξεκινήσει ήδη, καθώς μικτά κλιμάκια ελέγχουν τους χώρους και τα πιστοποιητικά με σκοπό να διαπιστωθεί εάν τηρούνται οι προβλεπόμενοι από τη νομοθεσία, κανόνες ασφαλείας.

Έκθεση αποκαλύπτει τις παραλείψεις ασφαλείας των εργοστασίων

Σύμφωνα με αποκαλυπτικό ρεπορτάζ του ΕΡΤnews και της δημοσιογράφου Δέσποινας Κρητικού, ήδη από τον περασμένο Ιούλιο γραφείο Μηχανολόγων Μηχανικών είχε καταθέσει προσφορά για τα δύο κτίρια της βιομηχανικής μονάδας, μεταξύ των οποίων και το κτήριο στο οποίο σημειώθηκε η έκρηξη.

Στη μελέτη που συνόδευε την προσφορά, επισημαίνονταν σοβαρές ελλείψεις και αποκλίσεις από τη νομοθεσία. Ειδικότερα, οι αποστάσεις μεταξύ των δεξαμενών δεν ήταν αυτές που προέβλεπε η ισχύουσα νομοθεσία, ενώ στο υφιστάμενο δίκτυο δεν είχαν αποτυπωθεί οι περιμετρικές διαστάσεις.

Παράλληλα, γινόταν αναφορά για πίεση άνω του επιτρεπτού ορίου που διερχόταν από τις σωληνώσεις. Στη μελέτη προτεινόταν η εγκατάσταση ολοκληρωμένου συστήματος ασφαλείας, όπως ορίζεται από τη νομοθεσία πυροπροστασίας, που αρμόζει για μια επιχείρηση τέτοιου μεγέθους, με τόσους εργαζόμενους.

Διαβάστε επίσης: Βιολάντα: Αδήλωτες δεξαμενές χωρίς πυρασφάλεια και στο δεύτερο εργοστάσιο – Αποκαλυπτικό έγγραφο

Η μελέτη δεν άφηνε ασχολίαστη την κατάσταση της υπόγειας σωλήνωσης, η οποία φέρεται να παρουσίαζε έντονη διάβρωση. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η τοποθέτησή της είχε γίνει χωρίς την τήρηση βασικών κανόνων ασφαλείας.

«Εγώ είμαι το αφεντικό και θα κάνεις ό,τι σου λέω»

Υδραυλικός από τα Τρίκαλα φέρεται να κατέθεσε πως κλήθηκε από τον ιδιοκτήτη για να συνδέσει εξωτερική δεξαμενή χωρητικότητας περίπου 5.000 λίτρων με το κτήριο.

Όπως υποστήριξε, υπήρχε ήδη ανοιγμένο χαντάκι βάθους περίπου ενός μέτρου από τη δεξαμενή έως τα θεμέλια του βιομηχανικού χώρου και του ζητήθηκε να τοποθετήσει σωλήνα μήκους 8 έως 10 μέτρων για τη σύνδεση.

Ο ίδιος υποστηρίζει ότι πρότεινε να επενδυθεί με μπετόν το κανάλι, τόσο στη βάση όσο και στα πλαϊνά, ώστε ο αγωγός να μην εφάπτεται στο έδαφος, καθώς και την τοποθέτηση μεταλλικού φρεατίου για εύκολη πρόσβαση και έλεγχο.

Ωστόσο, σύμφωνα με όσα υποστηρίζει, έλαβε την απάντηση ότι οι παρεμβάσεις αυτές δεν θα πραγματοποιούνταν και ότι την ευθύνη αναλάμβανε ο ιδιοκτήτης.

«Μου είπε: “Εγώ είμαι το αφεντικό και θα κάνεις ό,τι σου λέω. Εσύ βάλε τον σωλήνα και είμαι εγώ υπεύθυνος από εδώ και πέρα για το τι θα συμβεί”», φέρεται να ανέφερε ο υδραυλικός, ο οποίος τελικά προχώρησε στην τοποθέτηση του σωλήνα.

Σε φωτογραφία που έφερε στο φως το ΕΡΤnews διακρίνεται διαβρωμένος σωλήνας στο υπόγειο, τοποθετημένος απευθείας στο έδαφος, χωρίς στεγανοποίηση και εμφανώς κατεστραμμένος.

Παράλληλα, στο τοπογραφικό διάγραμμα του εργοστασίου φαίνεται ξεκάθαρα η ύπαρξη μόνο υπόγειων δεξαμενών, ενώ στον ίδιο χώρο λειτουργούσαν και υπέργειες εγκαταστάσεις.

Ο τοπογράφος μηχανικός που δεν συμπεριέλαβε τον υπόγειο χώρο στο σχέδιο φέρεται να υποστήριξε ότι γνώριζε την ύπαρξή του, ωστόσο δεν τον δήλωσε, καθώς, όπως είπε, ήταν εκτός λειτουργίας και θεωρούνταν «χρηστικός» αλλά ανενεργός χώρος.

Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, η βάνα διακοπής παροχής αερίου δεν ήταν συνδεδεμένη με σύστημα ανίχνευσης διαρροής, ενώ δεν είχε τοποθετηθεί στον κεντρικό αγωγό αλλά σε διακλάδωση. Εμπειρογνώμονες που εξέτασαν το σημείο εκτιμούν ότι ακόμη και αν υπήρχαν ανιχνευτές διαρροής εντός του κτιρίου, δεν θα μπορούσαν να λειτουργήσουν αποτελεσματικά, καθώς η βάνα ήταν αποσυνδεδεμένη και δεν μπορούσε να διακόψει την παροχή αερίου.

«Η διαρροή φαίνεται πως ήταν με τέτοιο ρυθμό που δεν εντοπίστηκε από τη βαλβίδα ασφαλείας της δεξαμενής προπανίου, γεγονός που αναδεικνύει σοβαρό κενό ασφαλείας», σημειώνουν ειδικοί.

Σοβαρές καταγγελίες εργαζομένων για την αποπνικτική οσμή

Παράλληλα, συνεχίζεται το μυστήριο της περίεργης οσμής στο εργοστάσιο της έκρηξης, καθώς έρχονται στο φως σοβαρές καταγγελίες εργαζομένων για την αποπνικτική ατμόσφαιρα.

Όπως αναφέρουν, το τελευταίο δεκαπενθήμερο η οσμή στον εξωτερικό χώρο του εργοστασίου ήταν τόσο έντονη που προκαλούσε δάκρυα σε όσους πλησίαζαν στο σημείο όπου βρίσκονται οι τουαλέτες.

Διαβάστε επίσης: Νέες καταγγελίες εργαζομένων της Βιολάντα: «Η οσμή ήταν τόσο έντονη που δακρύζαμε»

Υπήρξε ενημέρωση προς τη διοίκηση της επιχείρησης από το προηγούμενο διάστημα από τους υπευθύνους των βαρδιών όλου του 24ωρου. Υπεύθυνοι βαρδιών άκουσαν ότι πρέπει να ρίξουν κάποια ουσία στην αποχέτευση από όπου προερχόταν η μυρωδιά.

Τι είπε ο δικηγόρος των οικογενειών των θυμάτων

Για την υπερασπιστική γραμμή που θα ακολουθήσουν οικογένειες θυμάτων που βρήκαν τραγικό θάνατο στο εργοστάσιο «Βιολάντα», μίλησε ο δικηγόρος Χρήστος Πατούνας, στο ΕΡΤnews και την εκπομπή «Συνδέσεις» με τον Γ. Σιαδήμα.

«Έχουμε μια δικογραφία η οποία ξεπερνάει τις 1.500 σελίδες. Όλα τα στοιχεία είναι καταλυτικά και στηρίζουν απόλυτα το κατηγορητήριο ότι ο ιδιοκτήτης γνώριζε τα πάντα και φέρει την ευθύνη» είπε και πρόσθεσε ότι θα διερευνηθούν οι ποινικές ευθύνες και άλλων προσώπων, δηλαδή όλων αυτών που υπέγραψαν, συγκεκριμένες μελέτες, αδειοδότηση, όπως επίσης και «και φυσικών προσώπων που στελεχώνουν τη Διεύθυνση Ανάπτυξης, την Πυροσβεστική, το ΣΕΠΕ, την Πολεοδομία».