Βίντεο ντοκουμέντο από τον εμπρησμό στην Άνοιξη: Η στιγμή που ο 50χρονος βάζει τη φωτιά

Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή που ο 50χρονος άνδρας βάζει φωτιά στην Άνοιξη καταγράφτηκε σε βίντεο.
Στο βίντεο του MEGA φαίνεται ο 50χρονος την περασμένη Παρασκευή 17/7 να σταματά δίπλα από ξερά χόρτα και απορρίμματα που βρίσκονται δίπλα σε δασική έκταση, να βάζει φωτιά και να φεύγει ανενόχλητος.
Η πυρκαγιά αντιμετωπίστηκε άμεσα, προτού επεκταθεί προς τη δασική περιοχή της Άνοιξης και της Εκάλης, όπου θα μπορούσαν να απειληθούν κατοικίες.
Ο 50χρονος συνελήφθη λίγο αργότερα στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.
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