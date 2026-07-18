Βίντεο ντοκουμέντο από τον εμπρησμό στην Άνοιξη: Η στιγμή που ο 50χρονος βάζει τη φωτιά

Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή που ο 50χρονος άνδρας βάζει φωτιά στην Άνοιξη καταγράφτηκε σε βίντεο.

Στο βίντεο του MEGA φαίνεται ο 50χρονος την περασμένη Παρασκευή 17/7 να σταματά δίπλα από ξερά χόρτα και απορρίμματα που βρίσκονται δίπλα σε δασική έκταση, να βάζει φωτιά και να φεύγει ανενόχλητος.

Η πυρκαγιά αντιμετωπίστηκε άμεσα, προτού επεκταθεί προς τη δασική περιοχή της Άνοιξης και της Εκάλης, όπου θα μπορούσαν να απειληθούν κατοικίες.

Ο 50χρονος συνελήφθη λίγο αργότερα στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

