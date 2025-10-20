Μενού

Βίντεο-ντοκουμέντο: Η πρώτη επίθεση στον ιδιοκτήτη κάμπινγκ στην Φοινικούντα

Βίντεο αποκαλύπτει την πρώτη επίθεση με αεροβόλο στον ιδιοκτήτη κάμπινγκ στη Φοινικούντα.

φοινικούντα βίντεο
Η επίθεση με αεροβόλο στον 68χροννο | Glomex / @MegaTV
Στη δημοσιότητα δόθηκε βίντεο-ντοκουμέντο που καταγράφει την πρώτη επίθεση σε βάρος του 68χρονου ιδιοκτήτη κάμπινγκ στη Φοινικούντα Μεσσηνίας, λίγες ημέρες πριν βρεθεί δολοφονημένος μέσα στην επιχείρησή του.

Στο υλικό που παρουσίασε το Mega, εμφανίζεται ο 22χρονος φερόμενος ως συνεργός να επιτίθεται στον επιχειρηματία στις 7 Σεπτεμβρίου, επιχειρώντας να τον ληστέψει. Ο δράστης τον καταδιώκει και τον πυροβολεί με αεροβόλο όπλο, ενώ το θύμα προσπαθεί να διαφύγει καταφεύγοντας στο αυτοκίνητό του.

Η καταδίωξη διαρκεί περίπου ένα λεπτό, με τον 68χρονο τελικά να καταφέρνει να ξεφύγει. Ο δράστης εγκαταλείπει το σημείο με μοτοσικλέτα, την οποία είχε αφήσει σε απομονωμένη τοποθεσία.

Οι έρευνες των αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ κρίσιμα στοιχεία αναμένεται να προκύψουν από την άρση του απορρήτου των τηλεφωνικών συνομιλιών.

