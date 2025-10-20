Βίντεο σοκ από τροχαίο στη Θεσσαλονίκη: Η στιγμή της σφοδρής σύγκρουσης τριών οχημάτων

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα χωρίς τραυματίες σημειώθηκε στη Θεσσαλονίκη, με το περιστατικό να καταγράφεται σε βίντεο που αναρτήθηκε στα social media και αναδημοσιεύει το bestcity.gr.
Όπως φαίνεται στο οπτικό υλικό το ένα όχημα μπαίνει στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και συγκρούεται με βανάκι, ενώ στο τροχαίο ενεπλάκη και το όχημα που ακολουθούσε και ο οδηγός του οποίου κατέγραψε το συμβάν.
Δείτε το βίντεο:
