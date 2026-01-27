Βιολάντα: Αίτημα στην εισαγγελία για συμμετοχή πραγματογνώμονα από το εργατικό κέντρο Τρικάλων στις έρευνες

Συγκλονισμένη είναι η τοπική κοινωνία από το δυστύχημα στο εργοστάσιο Βιολάντα στα Τρίκαλα. Οι απαντήσεις και διευκρινίσεις για όλα τα ερωτήματα θα δοθούν μετά την αυτοψία στο χώρο και την ολοκλήρωση των καταθέσεων, ενώ έχουν οριστεί και πραγματογνώμονες από την Αθήνα και συγκεκριμένα ένας ηλεκτρολόγος, ένας χημικός και ένας πυροτεχνουργός, οι οποίοι θα υποβάλουν τα πορίσματά τους μετά την έρευνα που θα πραγματοποιήσουν στο χώρο.

Μιλώντας στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» ο πρόεδρος του εργατικού κέντρου Τρικάλων Δημήτρης Αρμάγος αναφέρθηκε στην επίσκεψη στο εργοστάσιο πέρσι το καλοκαίρι στο πλαίσιο ενημερώσεων αλλά και ελέγχων των συνθηκών εργασίας για την πρόληψη εργατικών ατυχημάτων που έκαναν στις τοπικές βιομηχανίες και σημείωσε ότι θα καταθέσουν αίτημα στον εισαγγελέα για συμμετοχή ανεξάρτητου πραγματογνώμονα στην έρευνα.

«Παρατηρήσεις έγιναν πολλές με ζητήματα που έχουν σχέση με τις διεξόδους διαφυγής, αν υπάρχουν συστήματα ανίχνευσης σε πιθανότητα διαρροής αερίου. Το τι καταγράφτηκε δεν το έχουμε στα χέρια μας. Το ζητήσαμε εγγράφως χθες από την αντίστοιχη επιτροπή», ανέφερε αρχικά ο Δημήτρης Αρμάγος. Πλην όμως σε επικοινωνία του με την επιτροπή, τόνισε ότι εκείνη δεν είχε βρεθεί στην πτέρυγα που κόστισε τη ζωή στις πέντε γυναίκες. «Δεν γνωρίζουμε ούτε πώς ήταν το κτίριο, ούτε πώς ήταν οι προδιαγραφές», είπε.

«Έχουμε ζητήσει και θα πάμε σήμερα σήμερα στον εισαγγελέα με τη νομική μας εκπρόσωπο να μπει και δικός μας πραγματογνώμονας στις έρευνες που διεξάγονται για να ριχτεί φως πάνω σε όλες τις συνθήκες και στα αίτια», ανέφερε ακόμα.