Βιολάντα: Ανακοίνωση σχετικά με τη σύλληψη του ιδιοκτήτη της και δύο στελεχών

Η εταιρεία Βιολάντα εξέδωσε ανακοίνωση αναφορικά με τη σύλληψη του ιδιοκτήτη της, αλλά και τεχνικού της βάρδιας στα Τρίκαλα και του τεχνικού συμβούλου.

Έρευνες στη μπισκτοβιομηχανία Βιολάντα μετά τη φωτιά
Έρευνες στη μπισκτοβιομηχανία Βιολάντα μετά τη φωτιά | INTIME NEWS / ΚΥΔΩΝΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
Διευκρινιστική ανακοίνωση εξέδωσε η Βιολάντα, σχετικά με τη σύλληψη του ιδιοκτήτη της αλλά και δύο άλλων στελεχών, σχετικά με τη φωτιά στη βιομηχανία στα Τρίκαλα κατά την οποία έχασαν τη ζωή τους πέντε εργαζόμενες.

Οι Αρχές προχώρησαν χθες, Τρίτη (27/01), στη σύλληψη του ιδιοκτήτη της Βιολάντα, αλλά και του τεχνικού της βάρδιας και του τεχνικού συμβούλου.

Σε βάρος τους υπάρχουν κατηγορίες για ανθρωποκτονία από αμέλεια, πρόκληση έκρηξης, εμπρησμό από αμέλεια, καθώς και για σωματικές βλάβες.

«Σε απάντηση σχετικών δημοσιευμάτων, η ΒΙΟΛΑΝΤΑ Α.Ε. τονίζει ότι η σύλληψη του ιδιοκτήτη της εταιρείας, υπό την ιδιότητά του ως νομίμου εκπροσώπου, και των δύο στελεχών της, πραγματοποιήθηκε βάσει της προβλεπόμενης στο νόμο διαδικασίας» ξεκαθαρίζεται στην νέα ανακοίνωση της εταιρείας. 

«Η εταιρεία από την πρώτη στιγμή του ατυχήματος συνεργάζεται πλήρως με τις αρμόδιες αρχές και θα εξακολουθήσει προς την κατεύθυνση αυτή, με στόχο την ταχύτερη δυνατή εξακρίβωση των αιτιών του τραγικού συμβάντος» συμπληρώνεται.

Σημειώνεται πως ο ιδιοκτήτης και τα άλλα δύο άτομα αναμένονται σήμερα στο δικαστικό μέγαρο Τρικάλων προκειμένου να βρεθούν ενώπιον εισαγγελέα.

