Συνελήφθη ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου Βιολάντα: Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει για την τραγωδία

Συνελήφθη σήμερα, Τρίτη, σύμφωνα με πληροφορίες, ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου «Βιολάντα», όπου σημειώθηκε η φονική έκρηξη που κόστισε τη ζωή σε πέντε εργαζόμενες γυναίκες.

Σε βάρος του ιδιοκτήτη ασκήθηκαν κατηγορίες για ανθρωποκτονία από αμέλεια, πρόκληση έκρηξης, εμπρησμό από αμέλεια, καθώς και για σωματικές βλάβες.

Παράλληλα, οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του τεχνικού της βάρδιας και του τεχνικού συμβούλου.

Διαβάστε ακόμα: Νέα μαρτυρία για τη μπισκοτοβιομηχανία Βιολάντα: «Μύριζε υγραέριο για κανένα μήνα»

Την ίδια ώρα, το υπουργείο Ανάπτυξης, μέσω επίσημης ανακοίνωσης, διευκρινίζει ότι την ευθύνη για την αδειοδότηση του εργοστασίου φέρει η Περιφέρεια Θεσσαλίας και ειδικότερα η Διεύθυνση Ανάπτυξης Τρικάλων.

Στην ανακοίνωση επισημαίνεται ακόμη ότι η συγκεκριμένη μονάδα δεν απαιτεί ειδική άδεια για να τεθεί σε λειτουργία, καθώς υπάγεται στο καθεστώς της «γνωστοποίησης». Αυτό σημαίνει ότι η επιχείρηση δηλώνει την έναρξη ή τη συνέχιση της λειτουργίας της, χωρίς να προηγείται έγκριση από τις αρμόδιες αρχές, ενώ οι έλεγχοι πραγματοποιούνται εκ των υστέρων.

Όπως διευκρινίζεται, οι έλεγχοι αυτοί διενεργούνται κατά περίπτωση από τις υπηρεσίες της Περιφέρειας, την Πυροσβεστική Υπηρεσία, τις περιβαλλοντικές αρχές και την Επιθεώρηση Εργασίας, στο πλαίσιο των διακριτών θεσμικών τους αρμοδιοτήτων.

«Φαίνεται πως έγινε σε υπόγειο χώρο»

Όπως υποστηρίζει ο διορισμένος πραγματογνώμονας ΔΑΕΕ Ξενοφών Τσότρας, μιλώντας στον Alpha, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία η έκρηξη έγινε κάτω από τη γραμμή παραγωγής.

Όπως υποστηρίζει ο διορισμένος πραγματογνώμονας ΔΑΕΕ Ξενοφών Τσότρας, μιλώντας στον Alpha, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία η έκρηξη έγινε κάτω από τη γραμμή παραγωγής.

Συγκεκριμένα αναφέρει: «Δεν έχουμε ακόμα πρόσβαση στον χώρο, γιατι έχει ακόμα ερείπια εκεί. Περιμένουμε να καθαριστεί λίγο ο χώρος για να έχουμε πρόσβαση και να δούμε αν υπήρχαν σωλήνες. Ουσιαστικά έχει πέσει το πάτωμα. Φαίνεται να έχει γίνει σε υπόγειο χώρο, κάτω από χώρο παραγωγής».