Βιολάντα: Από τον Ιούνιο του 2025 «βρωμούσε η δουλειά» - Οι αναφορές για προπάνιο και γιατί αγνοήθηκαν

Οι καταθέσεις εργαζομένων και ελεγκτών που περιλαμβάνονται στη δικογραφία για τη «Βιολάντα», αποκαλύπτουν πως η οσμή προπανίου ήταν έντονη και διαρκής στις εγκαταστάσεις της ήδη από τον Ιούνιο του 2025.

Παρά τις επανειλημμένες προειδοποιήσεις, το πρόβλημα παρέμεινε άλυτο, καθώς η ιδιοκτησία φέρεται να διαφώνησε στο οικονομικό σκέλος με ιδιώτη τεχνικό που επισκέφθηκε τον χώρο, αναφέρει η ΕΡΤ.

Η αποκάλυψη ήταν ένας εκ των λόγων για την εκ νέου σύλληψη του ιδιοκτήτη της μπισκοτοβιομηχανίας το απόγευμα του Σαββάτου, μετά από παρέμβαση της ΔΑΕΕ, καθώς η Εισαγγελία αναβάθμισε τις κατηγορίες για την έκρηξη που προκάλεσε τον θάνατο πέντε γυναικών πριν από τρεις εβδομάδες.

Βιολάντα: Πώς το υπόγειο μετατράπηκε σε «βόμβα»

Τα ευρήματα της ΔΑΕΕ περιγράφουν μια εφιαλτική εικόνα κακοτεχνιών. Ένας διαβρωμένος σωλήνας στο υπόγειο, ο οποίος είχε τοποθετηθεί παράνομα απευθείας πάνω στο χώμα, φθάρηκε από λιπάσματα γειτονικών χωραφιών.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, η διαρροή μετέτρεψε τον χώρο σε μια «βόμβα» με ισχύ ανάλογη των 185 κιλών ζελατινοδυναμίτιδας, η οποία πυροδοτήθηκε από έναν σπινθήρα όταν μία εργάτρια άνοιξε το ζεστό νερό της βρύσης για να πλύνει τα χέρια της.

Βιολάντα: Πιθανώς ισόβια στον ιδιοκτήτη

Ο δικηγόρος οικογενειών θυμάτων της έκρηξης του εργοστασίου Βιολάντα, Χρήστος Πατούνας, μίλησε σήμερα για τη νέα δίωξη στον ιδιοκτήτη της μπισκοτοβιομηχανίας στα Τρίκαλα, ενημερώνοντας πως η νέα κατηγορία μπορεί να επισύρει και ισόβια κάθειρξη.

Η κατηγορία του εμπρησμού και της έκρηξης μετατράπηκε από πλημμέλημα εξ αμελείας σε κακούργημα με ενδεχόμενο δόλο, γεγονός που οδήγησε στην άμεση έκδοση εντάλματος σύλληψης από τον Ανακριτή Τρικάλων.

Ο κ. Πατούνας, μιλώντας στον Alpha, επεσήμανε πως, «πρωτοφανώς», η εισαγγελία προσχώρησε σε κατάσχεση φακέλων στη διεύθυνση ανάπτυξης Τρικάλων, στην Πυροσβεστική και την πολεοδομία.

«Ο άνθρωπος αυτός δεν προέβη στις νόμιμες διαδικασίες για να είναι ασφαλής η εγκατάσταση αυτή για λόγους οικονομίας» κατήγγειλε.

Σημείωσε πως η πλευρά του δεν έχει λάβει ακόμα τα στοιχεία, αναμένεται να το κάνει αύριο, «αλλά φαίνεται ότι έγινε για λόγους οικονομίας» επανέλαβε.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, εξήγησε πως ο ιδιοκτήτης είχε «σοβαρότατες ενδείξεις», πράγματα που, όπως είπε, προκύπτει ότι είχε λάβει και προσφορά από ιδιώτη υδραυλικό για να διορθωθεί το πρόβλημα.

Ο τεχνικός επιβεβαιώνει ότι υπήρξε επαφή, αλλά «δεν τα βρήκαν στα οικονομικά».

Στο σημείο αυτό, ο δικηγόρος θέλησε να σταθεί σε ένα παράδοξο. Περιγράφοντας τα γραφεία στον πρώτο όροφο της Βιολάντα, είπε πως «είναι λαμπρότερα από τις Βερσαλλίες, μάρμαρα, design...», ενώ στο υπόγειο υπήρχαν «σάπιοι σωλήνες».

Επανερχόμενος στο ότι κάλεσε τον ιδιώτη για να φτιάξει τις σωληνώσεις 7,5 μέτρων, εξήγησε πως το ζήτημα αυτό είναι πολύ πιο σύνθετο καθώς απαιτεί την εμπλοκή πολλών μερών, όπως μηχανικών, Πυροσβεστικής κ.α.

Στο πλαίσιο αυτό, ο ίδιος κάλεσε να υπάρξουν διώξεις και σε βάρος των οργάνων του Δημοσίου που αδειοδότησαν ή δεν προχώρησαν σε έρευνα, ενώ έπρεπε. «Δεν άσκησαν σωστά τα δημόσια καθήκοντά τους» κατήγγειλε.