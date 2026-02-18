Βιολάντα: «Χτύπησε κόκκινο» - Βίντεο από τη στιγμή που εντοπίζεται η διαρροή προπανίου

Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή που οι άνδρες της Πυροσβεστικής εντοπίζουν τη διαρροή προπανίου στα συντρίμμια του εργοστασίου «Βιολάντα» στα Τρίκαλα έφερε στο φως η εκπομπή «Το' χουμε».

Στο βίντεο το μηχάνημα που κρατούν στα χέρια τους οι άνδρες της Πυροσβεστικής αρχίζει να χτυπά ασταμάτητα.

Οι μαρτυρίες για έντονη οσμή

Την ίδια ώρα έρχονται στο φως νέες αποκαλυπτικές μαρτυρίες εργαζομένων στη «Βιολάντα» σχετικά με την περίεργη οσμή που υπήρχε 15 μέρες πριν από την έκρηξη που είχε κάνει την ατμόσφαιρα αποπνικτική.

«Τις τελευταίες μέρες, πριν από τη φωτιά, είχα παρατηρήσει μία παράξενη οσμή στις τουαλέτες του κτιρίου 2. Η συγκεκριμένη οσμή έτσουζε στα μάτια και δεν έμοιαζε με οσμή βόθρου, αλλά ούτε και με μία καθαρή οσμή αερίου» είπε μία εργαζόμενη, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Άλλη εργαζόμενη επεσήμανε πως «το τελευταίο 15ήμερο υπήρχε έντονη οσμή, ιδιαίτερα στις τουαλέτες και στη λάντζα, σε βαθμό να σηκώνεις τη μπλούζα σου και να καλύπτεις τη μύτη σου. Το ανέφερα στον κ... και μου απάντησε ότι οι ανώτεροί του ανέφεραν ότι είναι οσμή από τον υπόνομο».

Το ίδιος επιβεβαίωσε και εργαζόμενος, ο οποίος εκτελούσε χρέη υδραυλικού. Το άτομο αυτό, όπως αναφέρει η κρατική τηλεόραση, είχε ενημερώσει τον υπεύθυνο παραγωγής και τον ιδιοκτήτη για τη μυρωδιά και κλήθηκε ειδικός για να εντοπίσει την πηγή του προβλήματος.

«Ο .... είχε φέρει μετρητή και έκανε μετρήσεις για να ελέγξει τυχόν παρουσία υγραερίου στον χώρο. Στις τουαλέτες τη συγκεκριμένη μέρα δεν εντόπισε κάτι. Στους χώρους παραγωγής επίσης, που ελέγξαμε μαζί, δεν εντόπισε υγραέριο. Μου είπε ο κ... να λέω ότι η οσμή είναι από τους βόθρους μέχρι να δούμε τι έχει γίνει» φαίνεται πως κατέθεσε.

