Βιολάντα: Νέα φωτογραφία από το σημείο «μηδέν» της διαρροής προπανίου - Το ντόμινο της έκρηξης

Νέα ντοκουμέντα από την τραγωδία στη Βιολάντα έρχονται στο φως της δημοσιότητας, από το σημείο που έγινε η διαρροή προπανίου που προκάλεσε την έκρηξη.

Έκρηξη στη Βιολάντα
Έκρηξη στη Βιολάντα | Eurokinissi
Νέα ντοκουμέντα από την τραγωδία στη Βιολάντα έρχονται στο φως της δημοσιότητας. Η ΕΡΤ εξασφάλισε φωτογραφία από το σημείο που έγινε η διαρροή προπανίου, η οποία διείσδυσε στο αδήλωτο υπόγειο, όπου σημειώθηκε η φονική έκρηξη με αποτέλεσμα πέντε εργαζόμενες να χάσουν τη ζωή τους.

Στο σημείο έσκαψε το κλιμάκιο Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού με συνεργεία της Περιφέρειας, κατορθώνοντας να εντοπίσουν το ακριβές σημείο όπου έγινε η διαρροή. Συγκεκριμένα στην ένωση των σωλήνων υπήρχε ρωγμή και από εκεί το προπάνιο διοχετευόταν στο υπόγειο του εργοστασίου.

Στο υπόγειο υπήρχε μια αυτόματη αντλία νερού και όταν αυτή ενεργοποιήθηκε προκάλεσε σπινθήρα με αποτέλεσμα το προπάνιο που είχε συσσωρευτεί να προκαλέσει την έκρηξη.

Το σημείο της διαρροής του προπανίου
Το σημείο της διαρροής του προπανίου | ΕΡΤ

 

