Βιολάντα: Ολοκληρώθηκε η απολογία του ιδιοκτήτη - Τι φέρεται να ισχυρίστηκε

Ολοκληρώθηκε η απολογία του ιδιοκτήτη του εργοστασίου της Βιολάντα, η οποία είχε διάρκεια περίπου 4,5 ώρες.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, ανακριτής και Εισαγγελέας αποφασίζουν από ώρα σε ώρα για το αν θα προφυλακιστεί ή θα αφεθεί ελεύθερος με όρους ή αν θα χρειαστεί η υπόθεση της προφυλάκισης να πάει στο Συμβούλιο Πλημμελειοδικών.

Στον 5ο όροφο του δικαστικού μεγάρου, ο ιδιοκτήτης της «Βιολάντα» , στον οποίο έδειξαν βίντεο και φωτογραφίες, φέρεται, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, να δήλωσε συγκλονισμένος από την έκρηξη, να είπε ότι δεν γνώριζε ότι υπήρχε αυτός ο κίνδυνος και ότι στον χώρο αυτό έπαιζαν τα παιδιά του.

Φίλος του ιδιοκτήτη, ο οποίος νωρίτερα είχε μιλήσει στα ΜΜΕ, είχε αναφέρει ότι δεν είχε ιδέα για το τι ακριβώς είχε γίνει και ότι είχε δώσει λευκή επιταγή σε συνεργάτες του για να κάνουν όλες τις μελέτες και όλες τις εργασίες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ιδιοκτήτης υπέδειξε ανθρώπους που υπέγραφαν, υπέδειξε συνεργάτες του που είχαν την ευθύνη για πολλά πράγματα και φέρεται να είπε ότι έφτασε πολύ αργά στα αυτιά του το θέμα της οσμής.