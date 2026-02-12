Βιολάντα: Ολοκληρώθηκε η νέα έρευνα των στελεχών της ΔΑΕΕ - Εντός της ημέρας οι καταθέσεις μηχανικών

Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η νέα έρευνα στο εργοστάσιο της Βιολάντα στα Τρίκαλα από τα έμπειρα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, έπειτα από τα κενά και τις παρατυπίες που εντοπίστηκαν τόσο στις δεξαμενές όσο και στα μέτρα ασφαλείας, που θα μπορούσαν να αποτρέψουν τη φονική έκρηξη.

Παράλληλα, έφτασε η ώρα της απόδοσης ευθυνών, με νέο γύρο καταθέσεων ώστε να διαλευκανθούν όλα τα σκοτεινά σημεία της υπόθεσης.

Μηχανολόγοι, τοπογράφοι και υπεύθυνοι εταιρειών που πιστοποίησαν την καλή λειτουργεία των μοιραίων δεξαμενών προπανίου, αλλά και των σωληνώσεων στο εργοστάσιο, πρόκειται να περάσουν το κατώφλι του Ανακριτή προκειμένου να καταθέσουν εντός της ημέρας.

Οι Αρχές έχουν στρέψει την προσοχή τους στους συγκεκριμένους επαγγελματίες, μετά από την μελέτη των πέντε τόμων εγγράφων που κατασχέθηκαν από το εργοστάσιο «Βιολάντα» πριν μερικές ημέρες.

Οι έρευνες στο σημείο της τραγωδίας βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη με τα στελέχη της ΔΑΕΕ να μαζεύουν και άλλα στοιχεία από το σημείο της έκρηξης, προκειμένου να γίνει ανάλυση από τους ειδικούς πραγματογνώμονες και να εξαχθούν πολύτιμα συμπεράσματα.

Το εργοστάσιο πρόκειται να παραμείνει κλειστό και τις επόμενες ημέρες, προκειμένου να μην αλλοιωθούν σημαντικά στοιχεία της έρευνας, ενώ η πτέρυγα που καταστράφηκε ολοσχερώς φυλάσσεται επί 24ώρου βάσεως.