Βιολάντα: Παραλείψεις και ελλιπείς έλεγχοι - Τα επόμενα βήματα της έρευνας για την φονική έκρηξη

Νέα σειρά εγγράφων που αποκαλύπτουν τους ελλιπέστατους ελέγχους στο εργοστάσιο «Βιολάντα» στα Τρίκαλα έρχονται στο φως, όσο οι έρευνες στον τόπο της τραγωδίας έχουν σταματήσει λόγω κινδύνου νέας έκρηξης.

Συγκεκριμένα, ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ αποκαλύπτει τις υπογεγραμμένες άδειες και πιστοποιήσεις που ανανεώνονταν στο εργοστάσιο, χωρίς καν να πραγματοποιούνται επιτόπιες αυτοψίες.

Τόσο το μοιραίο υπόγειο όσο και οι δεξαμενές προπανίου δεν εμφανίζονται πουθενά στα χαρτιά, και μάλιστα λίγους μήνες πριν τη φονική έκρηξη, που κόστισε τη ζωή σε πέντε εργαζόμενες.

«Αριθμός ορόφων: 0»

Τα αποκαλυπτικά έγγραφα που ήρθαν στη δημοσιότητα επιβεβαιώνουν τα σενάρια περί πλήρους σύγχυσης και των πολλαπλών παραλείψεων από τις αρμόδιες αρχές αφού η άδεια λειτουργίας της επιχείρησης ανανεώθηκε την πρώτη Νοεμβρίου του 2025, δηλαδή λιγότερο από τρεις μήνες πριν από την έκρηξη.

Συνημμένα στην τροποποίηση γνωστοποίησης βρίσκονται η οικοδομική άδεια και το πιστοποιητικό πυροπροστασίας.



Όπως αποκαλύπτουν όμως οι ίδιες πληροφορίες όμως, στην οικοδομική άδεια που έχει την υπογραφή Μηχανολόγου Μηχανικού και εκδόθηκε στις 9 Μαϊου του ίδιου έτους από την Πολεοδομία του Δήμου Τρικάλων, δεν υπάρχει πουθενά αναφορά σε υπόγειο.

Τα στοιχεία δόμησης αλλά και το τελευταίο διάγραμμα κάλυψης αναγράφει ξεκάθαρα «Αριθμός ορόφων: 0».

Όπως παρατηρεί η Ευρώπη Κοσμίδου, Πολιτικός Μηχανικός, με βάση τα έγγραφα που υπάρχουν διαθέσιμα, διαπιστώθηκε ότι παρ' ότι υπάρχει αναθεώρηση για προσθήκη κατ' επέκταση, στο διάγραμμα κάλυψης δεν εμφανίζεται το υπόγειο.

«Οι γνωστοποιήσεις τέτοιων βιομηχανιών μεταποιητικών μονάδων δεν είναι κάτι που το φτιάχνουμε και το κλείνουμε στο φάκελο», υπογραμμίζει μεταξύ άλλων μιλώντας για «μια δυναμική που γίνεται στο πεδίο».

Παράλληλα υπάλληλοι της περιφέρειας βρέθηκαν στο σημείο το 2013, το 2015 και το 2020, όπου στις δύο πρώτες περιπτώσεις, πραγματοποίησαν δια ζώσης επιθεωρήσεις καθώς ζητήθηκε επέκταση του κτηρίου. Ούτε αυτοί όμως κατάφεραν να δουν το «αόρατο» υπόγειο.

Αγοραστός: «Η περιφέρεια δεν είχε καμία, καμία αρμοδιότητα»

Σε κάθε περίπτωση ο πρώην περιφερειάρχης Θεσσαλίας, Κωνσταντίνος Αγοραστός, επιμένει η ευθύνη επιρρίπτεται στην πολεοδομία και τον μηχανικό που έχει υπογράψει τις άδειες.

«Η περιφέρεια δεν είχε καμία, καμία αρμοδιότητα», τονίζει χαρακτηριστικά.

Το 2020, βέβαια, σε νέο έλεγχο, η περιφέρεια Θεσσαλίας, σημειώνει σε έγγραφό της ότι οι δύο υπέργειες δεξαμενές του εργοστασίου δεν είχαν τοποθετηθεί σε σωστό σημείο, εγείροντας ερωτήματα για το πώς συνέχιζε η λειτουργία της επιχείρησης αλλά και πώς εκδίδονταν τροποποιητικές άδειες.

Η πιο εξοργιστική πληροφορία είναι πως στην τελευταία μελέτη πυρασφάλειας τον Σεπτέμβριο του 2025 φαίνεται να είχαν εξαφανιστεί και οι δύο μοιραίες υπέργειες δεξαμενές προπανίου, που υπήρχαν στην αμέσως προηγούμενη.

Σε ερωτήσεις στο πλαίσιο του ίδιου ρεπορτάζ , τόσο προς την Περιφέρεια όσο και προς το Δήμο, δεν υπήρξε καμία απάντηση καθώς, όπως τονίστηκε η προκαταρκτική εξέταση- την οποία και στηρίζουν- είναι σε εξέλιξη και επομένως, όποια στοιχεία και πληροφορίες χρειαστούν, θα δοθούν εκεί.

Tα επόμενα βήματα της έρευνας για τη φονική έκρηξη

Εντός των επομένων ημερών αναμένεται να φτάσει ειδικό κλιμάκιο από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού της Πυροσβεστικής, προκειμένου να γίνει ανασκαφή στο σημείο της διαρροής για να καθαριστεί και να φωτογραφηθούν οι σωλήνες.

Εν συνεχεία και έχοντας εκ νέου τη δικογραφία της υπόθεσης θα προχωρήσουν σε νέο γύρο καταθέσεων από ανθρώπους που φαίνεται πως έχουν να δώσουν νέα στοιχεία στην έρευνα, έτσι ώστε να υπάρξει πόρισμα, ενδεχομένως μέσα στους επόμενους δύο μήνες.

Οι παραλείψεις της Πυροσβεστικής

Παράλληλα, ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί το γεγονός πως η τελευταία αυτοψία της μελέτης πυρασφάλειας της επιχείρησης, από αρμόδιο κλιμάκιο του Πυροσβεστικού Σώματος, φέρεται να έχει γίνει το 2011, χωρίς όμως να έχει πιστοποιηθεί, προς το παρόν επισήμως.

Ο ηλεκτρολόγος-μηχανικός που υπέγραφε μαζί με τον πολιτικό μηχανικό, τη μελέτη πυρασφάλειας, η οποία κατατέθηκε τον Σεπτέμβριο του 2025, όταν ερωτήθηκε γιατί δεν έχει αναφερθεί το υπόγειο και οι δύο υπέργειες δεξαμενές απάντησε πως έλαβε ενημέρωση ότι το υπόγειο δε χρησιμοποιείται.

«Υπήρχαν στο χώρο δύο υπέργειες δεξαμενές, τις οποίες δεν είχα αποτυπώσει στη μελέτη, γιατί μου τις είχαν δηλώσει ως ανενεργές», είπε χαρακτηριστικά.

Ανάμεσα στις σημαντικότερες παραλείψεις που οδήγησαν στην τραγική έκρηξη ήταν το «αόρατο-κρυφό» υπόγειο των 400 τετραγωνικών μέτρων, που δεν έχει δηλωθεί ποτέ από την επιχείρηση, σε κανένα πολεοδομικό σχέδιο, σε καμία μελέτη πυρασφάλειας, από το 2007 μέχρι σήμερα, αλλά και οι δύο υπέργειες δεξαμενές που «μπαινόβγαιναν» στις σχετικές μελέτες, όπως διαπιστώνουν τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, στο πλαίσιο της διευρυμένης εισαγγελικής έρευνας.

Τα 8,5 μέτρα υπόγειων σωληνώσεων δεν διέθεταν την απαραίτητη μόνωση ασφαλείας σύμφωνα με τις απαιτούμενες προδιαγραφές ενώ διαπιστώθηκε κακή σύνδεση επιμήκυνσης.

Ακόμη, δεν υπήρχε υπόγειος ανιχνευτής εντοπισμού διαρροής και ειδοποίησης στις σωληνώσεις αφού πάνω από τη διαδρομή του σωλήνα πρέπει να υπάρχει ειδική σήμανση αποφυγής κίνησης για την αποτροπή καθίζησης ή μελλοντικών εκσκαφών, αλλά σε αυτή την περίπτωση, το καλοκαίρι του 2025 κατασκευάστηκε δρόμος από άσφαλτο πάνω από τις σωλήνες.

Επιπλέον, ανύπαρκτος ήταν και ο έλεγχος στις υπόγειες σωληνώσεις παρά το γεγονός ότι περιλαμβάνεται στη νομοθεσία ότι η παράλειψή τους μπορεί να οδηγήσει σε πολύμηνες διαρροές και κίνδυνο έκρηξης, ενώ άφαντος παραμένει και ο ανιχνευτής διαρροής στο αδήλωτο υπόγειο.