Βιολάντα: Πώς έσκαψε τον ίδιο του τον «λάκκο» ο ιδιοκτήτης - Ύποπτες εντολές και μαρτυρίες «φωτιά»

Στις φυλακές Τρικάλων, χιλιόμετρα μόλις από το εργοστάσιο της «Βιολάντα» οδηγήθηκε ο ιδιοκτήτης της μπισκοτοβιομηχανίας, μετά τη μαραθώνια απολογία του για τη φονική έκρηξη, στην οποία πέντε εργαζόμενές του έχασαν τη ζωή τους.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο ιδιοκτήτης έδειξε στους μηχανικούς που έδωσαν εγκρίσεις για τις άδειες ως υπευθύνους της τραγωδίας, ενώ φέρεται να υποστήριξε ότι πληροφορήθηκε με μεγάλη χρονική καθυστέρηση το θέμα της οσμής.

Η απολογία του ωστόσο δεν έπεισε τις δικαστικές αρχές που αποφάσισαν την προφυλάκισή του με αποτέλεσμα να οδηγηθεί στις φυλακές Τρικάλων.

Βιολάντα: Η εκδοχή του ιδιοκτήτη

Ο ανακριτής έδειξε ατον επιχειρηματία βίντεο της έκρηξης και φέρεται να ισχυρίστηκε ότι δεν γνώριζε ότι υπήρχε κίνδυνος επισημαίνοντας ότι στον χώρο έπαιζαν τα παιδιά του.

Ο ιδιοκτήτης της Βιολάντα σημείωσε ότι «είμαι συγκλονισμένος από τις εικόνες και τα βίντεο μετά την έκρηξη. Θα σταθώ στο πλευρό των οικογενειών των θυμάτων (…)

Ουδέποτε είχα πρόθεση να προκαλέσω την έκρηξη ή να επιφέρω οποιοδήποτε βλάβη σε πρόσωπα ή περιουσία, αντιθέτως όλες μου οι ενέργειες στο έργο Διοίκησης και λειτουργίας της επιχείρησης είχαν, όλα αυτά τα έτη λειτουργίας της, ως γνώμονα την ασφάλεια των εργαζομένων και την απολύτως νόμιμη λειτουργία της».

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ανακριτής επέμεινε στο εάν και πότε έμαθε ο ιδιοκτήτης για αναφορές έντονης οσμής.

«Δεν υπήρξε ενημέρωση μου και γνώση μου για οσμή αερίου. Η τυχόν οσμή από τις τουαλέτες αντιμετωπίστηκε με επέμβαση του υδραυλικού. Ουδεμία ειδική ή άλλη όχληση ή ενημέρωση υπήρξε προς εμένα», υποστήριξε ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου.

Βιολάντα: Έπεσε σε «τοίχο» από μαρτυρίες

Σύμφωνα με τη μαρτυρία του εργαζόμενου που ασκούσε καθήκοντα υδραυλικού δύο μήνες πριν από το δυστύχημα, ο ιδιοκτήτης είχε αντιληφθεί την οσμή αερίου, κάτι που του είχαν επισημάνει και άλλοι εργαζόμενοι.

Στη συνέχεια, σύμφωνα με την ίδια μαρτυρία, έγιναν μετρήσεις που δεν εντόπισαν κάτι, ενώ έλαβε οδηγία από προϊστάμενο του να απαντά σε όσους εργαζόμενους ανέφεραν οσμή ότι προέρχεται από τους βόθρους.

Αν και ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου επιρρίπτει την ευθύνη στους συνεργάτες τεχνικούς που υπέγραφαν τις τεχνικές μελέτες, τα στοιχεία της δικογραφίας καταδεικνύουν αστοχίες και κενά ασφαλείας.

Δύο υπέργειες δεξαμενές –9.000 και 5.000 λίτρων– εμφανίζονται σε διαφορετικές μελέτες άλλοτε ως λειτουργικές και άλλοτε ως «ανενεργές» ενώ οι πραγματογνώμονες της διεύθυνσης αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού εντόπισαν επίσης σοβαρά ζητήματα πυροπροστασίας.

Από την πλευρά του ο ιδιοκτήτης της Βιολάντα σχολίασε ότι «για όλα αυτά τα θέματα που λένε και μου καταμαρτυρούν, υπάρχουν επιστήμονες (πολιτικοί μηχανικοί, μηχανολόγοι, ηλεκτρολόγοι κ.α.) οι οποίοι έχουν βάλει τις υπογραφές και τις σφραγίδες τους και έχουν βγει άδειες…Τι να κάνω, να πω στους επιστήμονες πως θα κάνουν τη δουλειά τους;».

Εργαζόμενος από την άλλη υποστηρίζει πως πριν από οκτώ χρόνια του είχε ανατεθεί από τον ίδιο τον ιδιοκτήτη του εργοστασίου να προχωρήσει σε εγκατάσταση νέας γραμμής αερίου προπανίου προκειμένου να υποστηρίζει τη γραμμή παραγωγής των δημητριακών.

«Ο ιδιοκτήτης μου έδωσε το σχέδιο προκειμένου να κάνω την εγκατάσταση, ενώ ο ίδιος γνώριζε ότι δεν έχω πτυχίο εγκαταστάτη αερίου προπανίου», ανέφερε ο εργαζόμενος.

Η δικαστική διερεύνηση συνεχίζεται, με τις αρχές να εστιάζουν τόσο στα αίτια της έκρηξης όσο και στο σκέλος της εφαρμογής των πρωτοκόλλων ασφαλείας.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι από την πλευρά του ιδιοκτήτη θα ασκηθούν όλα τα νόμιμα δικαιώματα για την αποφυλάκισή του.