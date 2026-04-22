Βιολάντα: Συμπληρωματική απολογία του ιδιοκτήτη και νέα έρευνα - «Η διαρροή ξεκίνησε 3 χρόνια πριν»

Συμπληρωματική απολογία έδωσε την Τετάρτη (22/4) ο ιδιοκτήτης της βιομηχανίας Βιολάντα, όπου σημειώθηκε το εργατικό δυστύχημα με πέντε εργαζόμενες να χάνουν τη ζωή τους.

Παράλληλα, ο ΑΝΤ1 δημοσίευσε νέο πόρισμα του διορισμένου από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού πραγματογνώμονα, για τη φονική έκρηξη στο εργοστάσιο.

Ο μηχανισμός της έκρηξης

Όπως επισημαίνεται, μεταξύ άλλων, η έκρηξη προκλήθηκε από διαρροή σε σωλήνωση που είχε τοποθετηθεί τον Σεπτέμβριο του 2008 χωρίς να τηρείται καμία προδιαγραφή ασφαλείας.

Μάλιστα ο πραγματογνώμονας εκτιμάει ότι η διαρροή είχε ξεκινήσει τρία χρόνια νωρίτερα, την περίοδο 2022 - 2023, ενώ το περασμένο καλοκαίρι πραγματοποιήθηκε ασφαλτόστρωση πάνω από τον μοιραίο σωλήνα, καθώς ο δρόμος ήταν χωμάτινος.

Η άσφαλτος εγκλώβισε το προπάνιο που διέρρεε, το οποίο έως τότε διέφευγε στην ατμόσφαιρα. Η άσφαλτος οδήγησε το προπάνιο στο αδήλωτο υπόγειο αρκετά μέτρα από το σημείο της διαρροής.

Βιολάντα: Έρευνα και για παραβίαση της σφράγισης του εργοστασίου

Παράλληλα, σύμφωνα με τον τηλεοπτικό σταθμό, σε εξέλιξη βρίσκεται μία ακόμα έρευνα των αρχών και αφορά σε παραβίαση της σφράγισης του μοιραίου εργοστασίου της Βιολάντα.

Συγκεκριμένα, η Περιφέρεια, με έγγραφό της, είχε ζητήσει από την εταιρία να αδειάσουν και να αδρανοποιηθούν άλλες τέσσερις υπόγειες δεξαμενές στο άλλο κτίριο του εργοστασίου.

Ο χώρος φυλασσόταν από την αστυνομία, ωστόσο τα στελέχη της ΔΑΕΕ που ερευνούσαν τον χώρο, παρατήρησαν ότι οι άνθρωποι της εταιρίας είχαν ανελκύσει τις επίμαχες δεξαμενές.

Οι εισαγγελικές αρχές ενημερώθηκαν και ξεκίνησε σχετική έρευνα, ενώ σε γραπτό υπόμνημά της προς την Εισαγγελία η εταιρία αναφέρει ότι οι εργασίες έγιναν νόμιμα, παρουσία ηλεκτρολόγου μηχανολόγου, στο πλαίσιο του αιτήματος της Περιφέρειας.