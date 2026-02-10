Βιολάντα: Ξεκινούν και πάλι οι έρευνες για την έκρηξη - Στο μικροσκόπιο στελέχη του εργοστασίου και μηχανικοί

Οι έρευνες για την έκρηξη στο εργοστάσιο της μπισκοτοβιομηχανίας «Βιολάντα» συνεχίζουν, με τα κλιμάκια της ΔΑΑΕ να επιστρέφουν στα Τρίκαλα αύριο Τετάρτη (10/2), ύστερα από μέρες που είχαν «παγώσει».

Υπενθυμίζεται ότι, οι έρευνες σταμάτησαν για ένα διάστημα μέχρι να απορροφηθεί το αέριο που υπάρχει στις δεξαμενές, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος για νέα ανάφλεξη.

Οι έρευνες θα συνεχιστούν και στο σημείο της τραγωδίας με τα στελέχη της ΔΑΕΕ να αντλούν και άλλα στοιχεία από το σημείο της έκρηξης για να αναλυθούν από τους ειδικούς πραγματογνώμονες και να εξάγουν πολύτιμα συμπεράσματα.

Βιολάντα: Η επόμενη φάση των ερευνών

Η επόμενη φάση σύμφωνα με πληροφορίες είναι η λήψη καταθέσεων από στελέχη του εργοστασίου, υπεύθυνους τομέων, αλλά και μηχανικών μηχανολόγων που υπέγραψαν για την εγκατάσταση και την τοποθέτηση των δύο υπέργειων δεξαμενών και των σωληνώσεων που υπογειοποιήθηκαν,, χωρίς την απαιτούμενη θωράκιση.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, στον κύκλο των ερευνών μπαίνουν και οι πολιτικοί μηχανικοί και οι τοπογράφοι που υπέγραψαν τα τοπογραφικά διαγράμματα και σχέδια της επιχείρησης, τα οποία κατατέθηκαν σε Περιφέρεια και Πυροσβεστική.

Το εργοστάσιο θα παραμείνει κλειστό και τις επόμενες ημέρες, προκειμένου να μην αλλοιωθούν σημαντικά στοιχεία της έρευνας ενώ η πτέρυγα που καταστράφηκε ολοσχερώς φυλάσσεται καθ’ όλο το 24ωρο.