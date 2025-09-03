Μενού

Βλάβη σε καταμαράν που εκτελούσε δρομολόγιο από Ύδρα προς Πειραιά: Μεταφέρθηκαν με άλλο πλοίο οι επιβάτες

Βλάβη προέκυψε σε καταμαράν που εκτελούσε δρομολόγιο Ύδρα - Πειραιάς, με τους επιβάτες να μεταφέρονται με άλλο πλοίο.

Το καταμαράν Flying Cat III | In Time / Νίκος Χαλκιόπουλος
Βλάβη παρουσίασε το καταμαράν Flying Cat III το απόγευμα της Τρίτης, ενώ εκτελούσε το δρομολόγιο Ύδρα – Πόρος – Πειραιάς.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, κινήθηκε με μειωμένη ταχύτητα προς τον Πόρο, όπου και κατέπλευσε με ασφάλεια.

Μετά τη 1:30 τα ξημερώματα, το πλοίο απέπλευσε άνευ επιβατών για τον Πειραιά, ενώ οι ταξιδιώτες, με μέριμνα της εταιρείας, επιβιβάστηκαν σε άλλο πλοίο με προορισμό τον Πειραιά.

