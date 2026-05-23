Βλάβη σε πλοίο μετά τον απόπλου από την Τήνο - Μεταφέρει 319 επιβάτες

Μετά τον απόπλου από το λιμάνι της Τήνου, διαπιστώθηκε βλάβη στον καταπέλτη του επιβατηγού οχηματαγωγού ταχύπλοου Tera Jet 2.

To Tera Jet 2
To Tera Jet 2 | Marine Traffic
Πρόβλημα στον καταπέλτη παρουσίασε το επιβατηγό οχηματαγωγό ταχύπλοο Tera Jet 2, σημαίας Κύπρου, με αποτέλεσμα να επιστρέψει στο λιμάνι της Τήνου, με τους εκατοντάδες επιβαίνοντές του. 

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα-Ελληνική Ακτοφυλακή, το πλοίο εκτελούσε προγραμματισμένο δρομολόγιο από Τήνο προς Μύκονο, Πάρο, Μύκονο, Τήνο, Άνδρο και Ραφήνα, μεταφέροντας 319 επιβάτες, 33 ΙΧΕ οχήματα, πέντε δίκυκλα και 41 άτομα πλήρωμα.

Μετά τη διαπίστωση της βλάβης, το πλοίο επέστρεψε με ασφάλεια στο λιμάνι της Τήνου, ενώ αναμένονται οι προβλεπόμενοι έλεγχοι και οι ενέργειες αποκατάστασης της ζημιάς προκειμένου να διαπιστωθεί η δυνατότητα συνέχισης των δρομολογίων του.

