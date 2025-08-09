Βλάβη στο Flying Cat 3: Ταλαιπωρία για 340 επιβάτες από Πειραιά για Ύδρα, Πόρο, Σπέτσες

Μεγάλη ταλαιπωρία το πρωί στο λιμάνι του Πειραιά για εκατοντάδες επιβάτες, όταν το καταμαράν Flying Cat 3 παρουσίασε μηχανική βλάβη λίγο πριν τον προγραμματισμένο απόπλου του.
Το πλοίο επρόκειτο να εκτελέσει το δρομολόγιο από Πειραιά για Πόρο, Ύδρα, Ερμιόνη και Σπέτσες με 340 επιβάτες.
Οι 340 επιβάτες που επρόκειτο να ταξιδέψουν θα προωθηθούν στον προορισμό τους με μέριμνα της εταιρείας.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
