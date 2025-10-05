BOAK, αεροδρόμιο Καστελλίου: Μεγάλο νησί, μεγάλες αντιδράσεις για τα έργα υποδομής

Διήμερη επίσκεψη στην Κρήτη πραγματοποίησε ο Υφυπουργός Υποδομών, Νίκος Ταχιάος, θέλοντας να ενημερώσει τους εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης για την πορεία των μεγάλων έργων στο νησί. Παράλληλα επιχείρησε να κάμψει τις αντιδράσεις της τοπικής κοινωνίας για ορισμένες παραμέτρους των έργων.

Δύο είναι τα σημαντικά «αγκάθια» στην Κρήτη για το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, που αναμένεται να επηρεάσουν σημαντικά το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης των έργων:

Η χάραξη του ΒΟΑΚ στο νομό Ηρακλείου που διχοτομεί αστικές περιοχές

Η τοποθέτηση ραντάρ για το νέο αεροδρόμιο Καστελλίου στον λόφο Παπούρα, όπου έχει ανακαλυφθεί σημαντικό αρχαιολογικό εύρημα.

ΒΟΑΚ – Η χάραξη και οι κόμβοι

Οι αντιδράσεις της τοπικής κοινωνίας για τη χάραξη του νέου αυτοκινητόδρομου αφορούν κυρίως την μητροπολιτική περιοχή του Ηρακλείου. Οι Δήμοι Ηρακλείου και Μαλεβιζίου έχουν προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας ζητώντας την τροποποίηση του σχεδιασμού του ΒΟΑΚ, με υπογειοποίηση τμημάτων ώστε να μην διχοτομηθούν περιοχές των δήμων τους.

Ο κ. Ταχιάος έχει πραγματοποιήσει το τελευταίο έτος αρκετές συναντήσεις με τους Δημάρχους Ηρακλείου, Αλέξη Καλοκαιρινό και Μαλεβιζίου, Μενέλαου Μποκέα, προκειμένου να υπάρξει συμφωνία πριν την εκδίκαση των προσφυγών. Μία από τις υποχωρήσεις του Υπουργείου είναι η αναβάθμιση του κόμβου ΠΑΓΝΗ (Πανεπιστημακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου), για την εξυπηρέτηση του νοσοκομείου.

«Ενώ στους αυτοκινητόδρομους δεν επιθυμούμε να έχουμε πάρα πολλούς κόμβους, στην περιοχή του πολεοδομικού συγκροτήματος Ηρακλείου θα έχουμε οκτώ κόμβους», δήλωσε ο Υφυπουργός Υποδομών. Παράλληλα επισήμανε ότι στο αστικό τμήμα του ΒΟΑΚ δεν θα υπάρχουν διόδια, ώστε οι πολίτες να μετακινούνται χωρίς να επιβαρύνονται.

«Τα διόδια είναι απολύτως απαραίτητα για να μπορέσει να λειτουργήσει ο δρόμος και η παραχώρηση. Τα διόδια στον ΒΟΑΚ, όπου υπάρχουν, θα είναι αναλογικά. Δηλαδή, θα πληρώνεις με βάση την απόσταση που διανύεις, όχι ένα φιξ ποσό. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί μία σύντομη διαδρομή στον αυτοκινητόδρομο θα έχει ένα πολύ χαμηλό τέλος διέλευσης», ανέφερε ο κ. Ταχιάος.

O Υφυπουργός Υποδομών Νίκος Ταχιάος με τον Δήμαρχο Μαλεβιζίου, Μενέλαο Μποκέα

Ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου εξέφρασε την ικανοποίηση του για την μελετητική προσέγγιση αναφορικά με τις πρόσθετες προτάσεις του Δήμου, που αφορούν τη δημιουργία άνω στεγάστρων για την ασφαλή και ανεμπόδιστη κίνηση οχημάτων και πεζών, εξασφαλίζοντας την απρόσκοπτη σύνδεση μεταξύ του βόρειου και του νότιου τμήματος της πόλης του Γαζίου.

Σύμφωνα με δηλώσεις του Νίκου Ταχιάου, τα έργα για τους κόμβους του ΒΟΑΚ θα ξεκινήσουν προς τα τέλη του 2026. Όμως και εδώ θα πρέπει να προχωρήσουν άμεσα οι σχετικές μελέτες και να έχουν κατατεθεί για την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων. Κάτι που αναμένεται να επηρεάσει τον ορίζοντα ολοκλήρωσης του αυτοκινητόδρομου, τουλάχιστον στο μεγάλο τμήμα Χανιά – Ηράκλειο μήκους 157 χιλιομέτρων. Η σύμβασή του προβλέπει περίοδο 5 ετών για τις μελέτες και την κατασκευή.

Αεροδρόμιο Καστελλίου – Η διαμάχη για τον λόφο 24

Τα έργα στις εγκαταστάσεις του νέου αεροδρομίου Ηρακλείου στο Καστέλλι μπορεί να προχωρούν με γοργούς ρυθμούς, όμως το πότε θα παραδοθεί προς εμπορική χρήση παραμένει άγνωστο. «Το θέμα δεν είναι να έχουμε ένα αεροδρόμιο έτοιμο, αλλά ένα αεροδρόμιο που λειτουργεί, οπότε το ζήτημα του ραντάρ πρέπει να λυθεί», δήλωσε ο Υφυπουργός Υποδομών. Δήλωση που μεταφράζεται στο ότι ο συμβατικός χρόνος ολοκλήρωσης (Φεβρουάριος του 2027) πολύ δύσκολα θα επιτευχθεί. Ο κ. Ταχιάος ανέφερε ότι ο πύργος ελέγχου θα είναι έτοιμος τον Μάρτιο του 2026, ώστε να εγκατασταθούν τα συστήματα αεροναυτιλίας.

Η επιλογή του λόφου 24 – γνωστού ως λόφου Παπούρα – για την τοποθέτηση ενός εκ των δύο ραντάρ του αεροδρομίου έχει προκαλέσει αντιδράσεις στην Κρήτη, καθώς εκεί έχει ανακαλύφθηκε από ανασκαφές ένα σημαντικό αρχαιολογικό εύρημα. Μάλιστα το Σάββατο υπήρξε έντονη αντιπαράθεση ανάμεσα στον κ. Ταχιάο και τον Δήμαρχο Μινώα Πεδιάδας, Βασίλη Κεγκέρογλου, που ζητά την επιλογή άλλου λόφου για την τοποθέτηση του ραντάρ.

Διαμαρτυρία για την τοποθέτηση ραντάρ στον λόφο Παπούρα | Δήμος Μινώα Πεδιάδας

Ο Υφυπουργός Υποδομών επιμένει ότι ο λόφος Παπούρα είναι η ενδεδειγμένη λύση για την ασφάλεια των πτήσεων. «Όταν έγινε η αναζήτηση των πιθανών θέσεων για εγκατάσταση ραντάρ, γιατί θα υπάρξει και ένα δεύτερο στον λόφο 28, επελέγη ο λόφος 24 (λόφος Παπούρα) γιατί δεν είναι στην ευθεία του διαδρόμου. Δεν πρέπει το ραντάρ να είναι στην ευθεία του διαδρόμου. Είναι ο λόφος που εξασφαλίζει την μεγαλύτερη κάλυψη στην προσέγγιση και την απογείωση των αεροσκαφών. Είναι αυτός που εξασφαλίζει ότι δεν έχεις σημαντική απώλεια του ίχνους του αεροσκάφους στη φάση της προσέγγισης. Τα πιο κρίσιμα σημεία σε μια πτήση είναι τα τρία πρώτα λεπτά της απογείωσης και τα 8 τελευταία της προσγείωσης. Έχει σημασία να έχεις όλο αυτό το χρόνο το ίχνος του αεροπλάνου στο ραντάρ. Για παράδειγμα, ο λόφος 26 εμφανίζει απώλεια του ίχνους του αεροσκάφους επί 24 δευτερόλεπτα.

Όπως είπε ο κ. Ταχιάος, δεν θα υπάρξει ταπείνωση (χαμήλωση) του λόφου Παπούρα για 30 μέτρα, αλλά για όσο χρειάζεται προκειμένου να τοποθετηθεί το ραντάρ. «Θα είναι σε απόσταση περίπου 100 μέτρων από το αρχαιολογικό μνημείο, η οποία θεωρώ ότι είναι απόσταση ασφαλείας. Το μνημείο θα είναι επισκέψιμο, δεν θα υπάρχει κανένας κίνδυνος».