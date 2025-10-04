Μενού

Επεισόδιο ανάμεσα σε Ταχιάο - Κεγκέρογλου για το ραντάρ του νέου αεροδρομίου στην Κρήτη

«Χαιρόμαστε για την αδιαλλαξία σας», είπε ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας - «Εγώ για την αδιακρισία σας», απάντησε ο Υφυπουργός Υποδομών.

Κώστας Μπιτσικώκος
Κώστας Μπιτσικώκος
Κρήτη σύσκεψη
Αντιπαράθεση Νίκου Ταχιάου και Βασίλη Κεγκέρογλου για την τοποθέση ραντάρ στον λόφο Παπούρα | ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΡΑΠΑΝΗΣ / EUROKINISSI
  • Α-
  • Α+

Ένταση επικράτησε στη σύσκεψη στην Περιφέρεια Κρήτης σχετικά με τα μεγάλα έργα υποδομών στο νησί. Ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας, Βασίλης Κεγκέρογλου, αποχώρησε από τη συνάντηση κατηγορώντας τον Υφυπουργό Υποδομών, Νίκο Ταχιάο, για αδιαλλαξία. Η αντιπαράθεση αφορά κυρίως την επιλογή του Υπουργείου για τοποθέτηση ραντάρ του νέου αεροδρομίου Καστελλίου στον λόφο Παπούρα όπου έχει ανακαλυφθεί σημαντικό αρχαιολογικό εύρημα.

«Εάν απλά παρουσιάσετε τις αποφάσεις σας, ασφαλώς και δεν θα παραμείνω», ανέφερε ο κ. Κεγκέρογλου. «Παρακαλώ τότε να αποχωρήσετε. Η σύσκεψη έχει συγκεκριμένη ημερήσια διάταξη», απάντησε ο κ. Ταχιάος.

«Χαιρόμαστε για την αδιαλλαξία σας. Αρνητικά χαιρόμαστε», αντέτεινε ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας. «Εγώ για την αδιακρισία σας. Έχετε πει τα χειρότερα», σχολίασε ο Υφυπουργός Υποδομών.

«Κύριε Υπουργέ, τα χειρότερα τα λέει ο λαός», απάντησε ο κ. Κεγκέρογλου. 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags

BEST OF LIQUID MEDIA

ΕΛΛΑΔΑ