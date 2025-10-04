Επεισόδιο ανάμεσα σε Ταχιάο - Κεγκέρογλου για το ραντάρ του νέου αεροδρομίου στην Κρήτη

Ένταση επικράτησε στη σύσκεψη στην Περιφέρεια Κρήτης σχετικά με τα μεγάλα έργα υποδομών στο νησί. Ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας, Βασίλης Κεγκέρογλου, αποχώρησε από τη συνάντηση κατηγορώντας τον Υφυπουργό Υποδομών, Νίκο Ταχιάο, για αδιαλλαξία. Η αντιπαράθεση αφορά κυρίως την επιλογή του Υπουργείου για τοποθέτηση ραντάρ του νέου αεροδρομίου Καστελλίου στον λόφο Παπούρα όπου έχει ανακαλυφθεί σημαντικό αρχαιολογικό εύρημα.
«Εάν απλά παρουσιάσετε τις αποφάσεις σας, ασφαλώς και δεν θα παραμείνω», ανέφερε ο κ. Κεγκέρογλου. «Παρακαλώ τότε να αποχωρήσετε. Η σύσκεψη έχει συγκεκριμένη ημερήσια διάταξη», απάντησε ο κ. Ταχιάος.
«Χαιρόμαστε για την αδιαλλαξία σας. Αρνητικά χαιρόμαστε», αντέτεινε ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας. «Εγώ για την αδιακρισία σας. Έχετε πει τα χειρότερα», σχολίασε ο Υφυπουργός Υποδομών.
«Κύριε Υπουργέ, τα χειρότερα τα λέει ο λαός», απάντησε ο κ. Κεγκέρογλου.
- Νίκος Καρτελιάς: Ο πρώτος Έλληνας ΟΥΚάς - Ο άνθρωπος που έστησε τις Υποβρύχιες Καταστροφές
- Η εκδίκηση του Φραντσέσκο Τότι στην ντίβα τηλεπερσόνα: «Ήταν παραπάνω από ένας άντρας»
- Πέσαμε στο πιο άβολο βίντεο της Αντζελίνα Τζολί σε ολόκληρο το ίντερνετ
- Ο Βαγγέλης Μπαταρλής επανήλθε στα social: Το πρώτο του μήνυμα μετά την αποφυλάκισή του
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.