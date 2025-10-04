Επεισόδιο ανάμεσα σε Ταχιάο - Κεγκέρογλου για το ραντάρ του νέου αεροδρομίου στην Κρήτη

Ένταση επικράτησε στη σύσκεψη στην Περιφέρεια Κρήτης σχετικά με τα μεγάλα έργα υποδομών στο νησί. Ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας, Βασίλης Κεγκέρογλου, αποχώρησε από τη συνάντηση κατηγορώντας τον Υφυπουργό Υποδομών, Νίκο Ταχιάο, για αδιαλλαξία. Η αντιπαράθεση αφορά κυρίως την επιλογή του Υπουργείου για τοποθέτηση ραντάρ του νέου αεροδρομίου Καστελλίου στον λόφο Παπούρα όπου έχει ανακαλυφθεί σημαντικό αρχαιολογικό εύρημα.

«Εάν απλά παρουσιάσετε τις αποφάσεις σας, ασφαλώς και δεν θα παραμείνω», ανέφερε ο κ. Κεγκέρογλου. «Παρακαλώ τότε να αποχωρήσετε. Η σύσκεψη έχει συγκεκριμένη ημερήσια διάταξη», απάντησε ο κ. Ταχιάος.

«Χαιρόμαστε για την αδιαλλαξία σας. Αρνητικά χαιρόμαστε», αντέτεινε ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας. «Εγώ για την αδιακρισία σας. Έχετε πει τα χειρότερα», σχολίασε ο Υφυπουργός Υποδομών.

«Κύριε Υπουργέ, τα χειρότερα τα λέει ο λαός», απάντησε ο κ. Κεγκέρογλου.